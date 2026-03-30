Aumenta el cargo fijo del gas, pero baja el valor del metro cúbico a partir de abril en Mendoza

A partir de este miércoles, el cargo fijo en las facturas de gas tendrá una suba del 2,2%. En cambio, el valor del metro cúbico registrará un descenso del 0,6% para la mayoría de los usuarios residenciales mendocinos . Se trata de un dato auspicioso frente a la cercanía de los meses fríos, en los que el consumo se eleva .

Los porcentajes surgen de comparar los cuadros tarifarios publicados en la página web de Ecogas Cuyana para la provincia de Mendoza con los que aparecen en el anexo de la resolución 376/2026 del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) , que fue publicada hoy en el Boletín Oficial de Nación; junto con las de las restantes distribuidoras del país.

La resolución establece que cada licenciataria deberá reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, en los casos que corresponda, las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En los considerandos, recuerda que la Secretaría de Energía estableció el PAU, a ser trasladado a los usuarios finales, en el marco del “Plan de reaseguro y potenciación de la producción federal de hidrocarburos, el autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028”.

Las facturas de servicios públicos suelen incluir un costo fijo por la prestación y uno variable por el consumo. En el caso del gas, el monto fijo va ascendiendo a medida que se va pasando a una categoría de usuario de mayor consumo.

El cargo fijo iba de $6.442.81 para los hogares sin subsidio R1 a los $40.220,35 para los R4. A partir del miércoles, esos valores registrarán un incremento de 2,2% que los lleva a oscilar entre $6.853,90 y $41.101,17.

Baja del 0,6%

El precio del m3 de gas en Mendoza era de $285,17 para los usuarios residenciales sin subsidio y, a partir del miércoles, ese monto pasa a ser de $283,57, lo que marca la disminución de 0,6%. Desde abril de 2025, cuando se aprobó la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), se comenzaron a aplicar ajustes mensuales.

Esta baja es para los hogares encuadrados en las categorías R1, R2 y R3, mientras que los R4, con un consumo superior a los 3.650 m3 tuvieron un aumento del 0,1%, lo que lleva el valor del m3 sin subsidio de $368,48 a $368,70.

Categoría de usuario de gas según consumo

Impacto en la factura

El aumento en la factura dependerá del consumo y de la “combinación” entre cargo fijo (que sube) y costo variable (que baja levemente en abril). Algunos hogares, además, podrían quedar fuera del nuevo esquema de subsidios para este invierno.

Se debe recordar que, a partir del 1 de febrero, comenzó a aplicarse el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó los anteriores niveles por ingresos -N1 (altos), N2 (bajos) y N3 (medios)- para establecer una única distinción: hogares con y sin bonificación. El subsidio, del 50%, se aplicará de abril a septiembre, mientras que, en los meses más cálidos, de octubre a marzo, no habrá descuentos.

Por otra parte, en 2026 se decidió implementar una bonificación adicional y extraordinaria, que fue del 25% en enero, 22,73% en febrero, 20,45% en marzo y 18,18% en abril, para ir disminuyendo de modo paulatino gasta el 2,27% en noviembre y 0% en diciembre.

De todos modos, en el caso del gas, el consumo subsidiado tiene un tope diferente según la categoría de usuario y el mes del año. Si el hogar excede ese límite deberá pagar los m3 sobrantes al valor sin subsidio. (Y, ahora, con el SEF, sólo se aplicará la bonificación de abril a septiembre).

A esto se suma, en Mendoza, el descuento del 30% por zona fría, que se aplica sobre el valor del metro cúbico.

Bloques subsidiados por mes según categoría

Cambio en los subsidios

Para acceder al subsidio, los integrantes del hogar deben alcanzar, en conjunto, ingresos por debajo de las tres canastas básicas totales (CBT) para un hogar tipo 2 de Indec. También, los hogares en los que un miembro tenga Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cambio, quedan fuera del subsidio los que superen las tres CBT, posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años (a menos que tengan CUD); tres o más inmuebles; una embarcación de lujo; una aeronave; o un integrante posea Activos Societarios.

Cuánto se paga en Mendoza

De acuerdo con el informe del Observatorio de tarifas y subsidios (del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-CONICET), en marzo, la factura promedio de gas de un usuario mendocino sin subsidio fue de $30.520 (con impuestos). En tanto, la boleta promedio a nivel nacional fue de $36.160.

En los extremos, la factura más cara se paga en Tierra del Fuego, donde en marzo ascendió a $94.478; seguida por Santa Cruz, $91.666; y Neuquén, $56.141. En tanto, la más barata es la de Tucumán, de $20.186; seguida por Provincia de Buenos Aires Norte, con $ 21.328; y Santa Fe, con $ 21.923.

El 24% del precio final que paga un hogar en Mendoza corresponde al valor del gas, el 55% al valor agregado de distribución (VAD) y el 22% a impuestos.