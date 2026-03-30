Los lentes viejos sin uso no los tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas que le dan valor

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 30 de marzo

El organismo también recuerda que la instalación y reparación de artefactos a gas siempre deben quedar en manos de matriculados.

Si se toma como referencia nacional una guía de precios relevada entre profesionales de Argentina, la instalación de un calefón a gas figura entre $107.500 y $160.000 , mientras que la de un termotanque a gas aparece entre $74.289,81 y $113.140 .

Son valores orientativos , pueden variar según la localidad y la complejidad, y corresponden a mano de obra solamente , sin materiales.

En Easy Mendoza , por ejemplo, la instalación de calefón tiro natural se publica a $95.992 y la instalación de termotanque a gas también a $95.992 . En ambos casos, el servicio contempla una instalación en la misma posición o en un lugar ya habilitado , con inspección de seguridad y garantía de 12 meses sobre la mano de obra.

Cuánto cobra un gasista por instalar un calefón o termotanque en marzo 2026 (1)

No incluye materiales, ni adaptaciones reglamentarias, ni modificación de ventilación, ni cambio de llaves de paso, ni prolongaciones de cañería de gas, ni cambio de lugar del equipo. Ese monto sirve sobre todo para un recambio básico, cuando el nuevo artefacto va donde estaba el anterior y la instalación ya cumple norma.

Otra referencia útil es AYT Solutions, que publica la instalación de calefón a $134.999, la instalación de termotanque a gas hasta 80 litros a $134.999 y la de hasta 120 litros a $179.999. También en este caso se aclara que el precio no contempla materiales, ni prolongación de cañerías de gas, ni recambio o modificación del conducto de ventilación.

Qué hace que el precio suba (y mucho)

Si es una instalación simple, en el mismo lugar, sin tocar ventilación ni cañerías, el mercado muestra valores desde $95.992 hasta alrededor de $160.000 para un calefón, y desde unos $74.000 hasta $179.999 para un termotanque, según litros, empresa y alcance del servicio.

Cuando hay que sumar trabajos extra, el presupuesto sube: una prueba de hermeticidad aparece entre $62.504 y $120.188 en la guía de referencia, y otro prestador la publica a $69.999.

Además, si la instalación no está en condiciones reglamentarias y hace falta regularizarla, el costo puede despegar mucho más. Se ubica la habilitación de gas entre $266.666,67 y $353.333,33, aunque ese no es un gasto que se aplique en todos los casos, sino en trabajos y trámites específicos.