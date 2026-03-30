30 de marzo de 2026 - 11:26

Cuánto cobra un gasista por instalar un calefón o termotanque en marzo 2026

Precios para una instalación estándar de calefón o termotanque a gas en Argentina. El total cambia mucho según el tipo de trabajo.

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Cuánto cuesta instalar un calefón o termotanque hoy

Si se toma como referencia nacional una guía de precios relevada entre profesionales de Argentina, la instalación de un calefón a gas figura entre $107.500 y $160.000, mientras que la de un termotanque a gas aparece entre $74.289,81 y $113.140.

Son valores orientativos, pueden variar según la localidad y la complejidad, y corresponden a mano de obra solamente, sin materiales.

Cuánto cobra un gasista por instalar un calefón o termotanque en marzo 2026 (1)

No incluye materiales, ni adaptaciones reglamentarias, ni modificación de ventilación, ni cambio de llaves de paso, ni prolongaciones de cañería de gas, ni cambio de lugar del equipo. Ese monto sirve sobre todo para un recambio básico, cuando el nuevo artefacto va donde estaba el anterior y la instalación ya cumple norma.

Otra referencia útil es AYT Solutions, que publica la instalación de calefón a $134.999, la instalación de termotanque a gas hasta 80 litros a $134.999 y la de hasta 120 litros a $179.999. También en este caso se aclara que el precio no contempla materiales, ni prolongación de cañerías de gas, ni recambio o modificación del conducto de ventilación.

Qué hace que el precio suba (y mucho)

Si es una instalación simple, en el mismo lugar, sin tocar ventilación ni cañerías, el mercado muestra valores desde $95.992 hasta alrededor de $160.000 para un calefón, y desde unos $74.000 hasta $179.999 para un termotanque, según litros, empresa y alcance del servicio.

Cuando hay que sumar trabajos extra, el presupuesto sube: una prueba de hermeticidad aparece entre $62.504 y $120.188 en la guía de referencia, y otro prestador la publica a $69.999.

Además, si la instalación no está en condiciones reglamentarias y hace falta regularizarla, el costo puede despegar mucho más. Se ubica la habilitación de gas entre $266.666,67 y $353.333,33, aunque ese no es un gasto que se aplique en todos los casos, sino en trabajos y trámites específicos.

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