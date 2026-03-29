Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 30 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.400 en Banco Nación. En el contexto económico del país, el Gobierno compró más de 4.000 millones de dólares en lo que va del año para los pagos de deuda pasados y los restantes al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró extender a 56 jornadas consecutivas su racha con saldo positivo en la compra de dólares en el mercado, marcando el período más prolongado desde 2007. En la última rueda (viernes 27), la entidad sumó USD 48 millones, lo que permitió que el acumulado en lo que va de 2026 supere los 4.000 millones de dólares.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.712 millones, luego de registrar un aumento diario de 176 millones de dólares. Este crecimiento estuvo impulsado, en parte, por la mejora en el valor de activos que integran las reservas, como el oro, que subió casi 3% hasta los 4.536 dólares la onza.

Cómo reaccionó el dólar mayorista en la última rueda

En cuanto al mercado cambiario, el dólar mostró una recuperación en un contexto de menor volumen operado, que fue de USD 337,1 millones en el segmento de contado. El tipo de cambio mayorista avanzó $14,50, con una suba del 1,1%, y cerró en $1.382,50, interrumpiendo así tres jornadas consecutivas de caídas. El jueves previo había tocado los $1.368, su nivel más bajo desde el 14 de octubre de 2025.

dólar lunes 30 de marzo WEB

Este repunte estuvo vinculado, en gran medida, al cierre de fin de mes y a la necesidad de cubrir posiciones que vencen el próximo martes, lo que habría impulsado una mayor demanda de dólares y generado una recuperación parcial del tipo de cambio tras las bajas registradas al inicio de la semana.