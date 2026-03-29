Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 30 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.400 en Banco Nación. En el contexto económico del país, el Gobierno compró más de 4.000 millones de dólares en lo que va del año para los pagos de deuda pasados y los restantes al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 30 de marzo
Banco Nación: $1.400
Banco Galicia: $1.400
Banco BBVA: $1.410
Banco Santander: $1.410
Banco Ciudad: $1.400
Banco Patagonia: $1.405
Banco Macro: $1.405
Banco Hipotecario: $1.390
Banco Supervielle: $1.403
Banco Credicoop: $1.400
Banco Piano: $1.405
Banco Comercio: $1.400
ICBC: $1.415
Brubank: $1.405
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró extender a 56 jornadas consecutivas su racha con saldo positivo en la compra de dólares en el mercado, marcando el período más prolongado desde 2007. En la última rueda (viernes 27), la entidad sumó USD 48 millones, lo que permitió que el acumulado en lo que va de 2026 supere los 4.000 millones de dólares.
Desde enero, cuando comenzó la cuarta fase del esquema monetario, el organismo ya incorporó USD 4.037 millones. Este monto equivale a más del 40% de la meta anual fijada por el equipo económico. En la semana, que contó con menos actividad por el feriado del Día de la Memoria, el saldo positivo alcanzó los 251 millones de dólares.
En paralelo, el BCRA reforzó la emisión de pesos sin retirar excedentes mediante los mecanismos habituales, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez a través de colocaciones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía evitó expandir la cantidad de dinero en circulación, con el objetivo de mantener bajo control tanto la inflación como el tipo de cambio.
Es por eso que las proyecciones oficiales ubican las compras netas de divisas para 2026 en un rango de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo principalmente de la demanda de pesos y del ingreso de dólares al sistema. En ese sentido, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación estará condicionado por esos factores. Hasta el momento, lo obtenido representa el 39% del objetivo anual.
Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.712 millones, luego de registrar un aumento diario de 176 millones de dólares. Este crecimiento estuvo impulsado, en parte, por la mejora en el valor de activos que integran las reservas, como el oro, que subió casi 3% hasta los 4.536 dólares la onza.
Cómo reaccionó el dólar mayorista en la última rueda
En cuanto al mercado cambiario, el dólar mostró una recuperación en un contexto de menor volumen operado, que fue de USD 337,1 millones en el segmento de contado. El tipo de cambio mayorista avanzó $14,50, con una suba del 1,1%, y cerró en $1.382,50, interrumpiendo así tres jornadas consecutivas de caídas. El jueves previo había tocado los $1.368, su nivel más bajo desde el 14 de octubre de 2025.
Este repunte estuvo vinculado, en gran medida, al cierre de fin de mes y a la necesidad de cubrir posiciones que vencen el próximo martes, lo que habría impulsado una mayor demanda de dólares y generado una recuperación parcial del tipo de cambio tras las bajas registradas al inicio de la semana.