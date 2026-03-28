Nuevos cambios en las jubilaciones: el esquema complementario que permitirá aumentar el ahorro

Tras la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo, el sistema de jubilaciones argentino dejó como alternativa los seguros de retiro individual y distintas estrategias de inversión gestionadas por bancos y agentes financieros. Estas herramientas permiten formar un capital a largo plazo mediante aportes periódicos, incluso desde montos accesibles, con el objetivo de generar ingresos propios al momento del retiro.
En un escenario marcado por la inflación y la inestabilidad económica, el ahorro tradicional perdió eficacia como única estrategia. La necesidad de preservar y aumentar el valor del dinero impulsó un cambio de enfoque: ya no alcanza con guardar, resulta necesario invertir. Este giro transforma el rol del dinero, que pasa de ser un resguardo pasivo a una herramienta activa dentro de la planificación financiera.
El impacto del interés compuesto en el largo plazo
La diferencia entre ahorrar e invertir se hace evidente con el tiempo. Si una persona destina 100 dólares mensuales durante 20 años, acumula unos 24.000 dólares sin rendimiento. En cambio, al invertir ese mismo monto con una rentabilidad promedio del 4% anual, el capital puede superar los 36.600 dólares.
Cuando se incorporan instrumentos vinculados a mercados globales, como los que siguen índices como el S&P 500, el resultado puede escalar aún más, superando los 50.000 dólares. En ese escenario, los rendimientos generados permiten incluso obtener ingresos periódicos que multiplican el esfuerzo inicial.
La clave radica en el interés compuesto, donde las ganancias se reinvierten y generan nuevos rendimientos, potenciando el crecimiento del capital con el paso del tiempo.
Diversificación y perfil de riesgo
El armado de una estrategia eficiente no depende solo del monto invertido, sino de cómo se distribuyen los activos. La diversificación permite equilibrar crecimiento y estabilidad. Combinar instrumentos de renta variable, como acciones o ETF, con opciones más conservadoras como bonos o fondos comunes, reduce el impacto de la volatilidad.
Para perfiles más prudentes o quienes comienzan, suelen priorizarse instrumentos de menor riesgo que apunten a preservar el capital y generar rendimientos más estables. A medida que se acerca la edad de retiro, la estrategia tiende a volverse más conservadora: primero crecer, luego equilibrar y finalmente proteger.
Constancia y horizonte temporal
El factor determinante no es solo qué se elige, sino cuánto tiempo se sostiene la estrategia. Invertir de forma regular permite atravesar ciclos económicos y aprovechar oportunidades de mercado. La constancia convierte pequeños aportes en resultados significativos.