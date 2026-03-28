Nuevos cambios en las jubilaciones: el esquema complementario que permitirá aumentar el ahorro

Tras la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo , el sistema de jubilaciones argentino dejó como alternativa los seguros de retiro individual y distintas estrategias de inversión gestionadas por bancos y agentes financieros. Estas herramientas permiten formar un capital a largo plazo mediante aportes periódicos, incluso desde montos accesibles, con el objetivo de generar ingresos propios al momento del retiro.

En un escenario marcado por la inflación y la inestabilidad económica , el ahorro tradicional perdió eficacia como única estrategia. La necesidad de preservar y aumentar el valor del dinero impulsó un cambio de enfoque: ya no alcanza con guardar, resulta necesario invertir. Este giro transforma el rol del dinero, que pasa de ser un resguardo pasivo a una herramienta activa dentro de la planificación financiera.

La diferencia entre ahorrar e invertir se hace evidente con el tiempo. Si una persona destina 100 dólares mensuales durante 20 años , acumula unos 24.000 dólares sin rendimiento . En cambio, al invertir ese mismo monto con una rentabilidad promedio del 4% anual , el capital puede superar los 36.600 dólares .

Cuando se incorporan instrumentos vinculados a mercados globales, como los que siguen índices como el S&P 500 , el resultado puede escalar aún más, superando los 50.000 dólares . En ese escenario, los rendimientos generados permiten incluso obtener ingresos periódicos que multiplican el esfuerzo inicial.

La clave radica en el interés compuesto , donde las ganancias se reinvierten y generan nuevos rendimientos, potenciando el crecimiento del capital con el paso del tiempo.

Diversificación y perfil de riesgo

El armado de una estrategia eficiente no depende solo del monto invertido, sino de cómo se distribuyen los activos. La diversificación permite equilibrar crecimiento y estabilidad. Combinar instrumentos de renta variable, como acciones o ETF, con opciones más conservadoras como bonos o fondos comunes, reduce el impacto de la volatilidad.

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Para perfiles más prudentes o quienes comienzan, suelen priorizarse instrumentos de menor riesgo que apunten a preservar el capital y generar rendimientos más estables. A medida que se acerca la edad de retiro, la estrategia tiende a volverse más conservadora: primero crecer, luego equilibrar y finalmente proteger.

Constancia y horizonte temporal

El factor determinante no es solo qué se elige, sino cuánto tiempo se sostiene la estrategia. Invertir de forma regular permite atravesar ciclos económicos y aprovechar oportunidades de mercado. La constancia convierte pequeños aportes en resultados significativos.