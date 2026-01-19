19 de enero de 2026 - 09:45

Calendario ANSES enero 2026: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones esta semana

ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026 con aumento del 2,47%, bono vigente y fechas confirmadas para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El cronograma de ANSES se organiza por terminación de DNI y alcanza a millones de jubilados y beneficiarios en todo el país.

El cronograma de ANSES se organiza por terminación de DNI y alcanza a millones de jubilados y beneficiarios en todo el país.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES continúa con el calendario de pagos de enero 2026, que alcanza a millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país. El cronograma está organizado por terminación de DNI y permite saber con precisión cuándo corresponde cobrar cada prestación.

Leé además

El aumento de ANSES rige desde febrero y alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

ANSES actualiza las jubilaciones en febrero: cuánto cobrarán los de la mínima

Por Redacción Economía
El pago extra de las Becas Progresar se acredita junto con el calendario habitual de ANSES.

Becas Progresar: ANSES paga en enero un monto extra de hasta $63.000

Por Redacción Economía

Durante el primer mes del año, los haberes llegan con un aumento del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilaciones mínimas, una medida que refuerza los ingresos de los sectores más vulnerables.

Quiénes cobran hoy ANSES: jubilaciones, pensiones y asignaciones en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el calendario de pagos de enero se desarrolla de forma escalonada para garantizar un cobro ordenado. Según detalló el organismo, el aumento del 2,47% se aplica a todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.

Créditos ANSES.jpg
El cronograma de ANSES se organiza por terminaci&oacute;n de DNI y alcanza a millones de jubilados y beneficiarios en todo el pa&iacute;s.

El cronograma de ANSES se organiza por terminación de DNI y alcanza a millones de jubilados y beneficiarios en todo el país.

Además, ANSES confirmó que “el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente”, lo que significa que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben este refuerzo junto con el monto actualizado.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

  • 19 de enero: DNI terminado en 6

  • 20 de enero: DNI terminado en 7

  • 21 de enero: DNI terminado en 8

  • 22 de enero: DNI terminado en 9

Asignación por Embarazo – enero 2026

  • 19 de enero: DNI terminado en 6

  • 20 de enero: DNI terminado en 7

  • 21 de enero: DNI terminado en 8

  • 22 de enero: DNI terminado en 9

Este esquema permite que cada beneficiario identifique su fecha exacta de cobro según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Próximos cobros de ANSES y qué tener en cuenta para enero

ANSES también dio a conocer las fechas para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cuyos pagos se concentran en la última semana del mes. Este tramo del calendario es clave para un amplio sector de adultos mayores que no reciben el bono, pero sí el aumento mensual por inflación.

Jubilados ANSES.jpg

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ANSES sumó una billetera virtual para el cobro de planes sociales.

La Anses habilitó a otra billetera virtual para el cobro de planes sociales

Por Redacción Economía
ANSES avanza con el calendario de pagos de enero e incluye jubilaciones mínimas y asignaciones con aumento por movilidad.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de enero y cuánto se paga este mes

Por Redacción Economía
El IPC de diciembre fue del 2,84% y define los aumentos de Anses en febrero.

Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tras el dato de inflación de diciembre

Por Redacción Economía
ANSES aplicará el aumento de enero y pagará las Pensiones No Contributivas entre el 9 y el 15, según el DNI.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobro en enero y cuánto se paga

Por Redacción Economía