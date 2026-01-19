Calendario ANSES enero 2026: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones esta semana

La ANSES continúa con el calendario de pagos de enero 2026 , que alcanza a millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país. El cronograma está organizado por terminación de DNI y permite saber con precisión cuándo corresponde cobrar cada prestación.

Durante el primer mes del año, los haberes llegan con un aumento del 2,47% , en línea con la inflación de noviembre, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilaciones mínimas , una medida que refuerza los ingresos de los sectores más vulnerables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el calendario de pagos de enero se desarrolla de forma escalonada para garantizar un cobro ordenado. Según detalló el organismo, el aumento del 2,47% se aplica a todas las prestaciones , incluyendo jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares .

Además, ANSES confirmó que “el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente” , lo que significa que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben este refuerzo junto con el monto actualizado.

El cronograma de ANSES se organiza por terminación de DNI y alcanza a millones de jubilados y beneficiarios en todo el país.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

19 de enero: DNI terminado en 6

20 de enero: DNI terminado en 7

21 de enero: DNI terminado en 8

22 de enero: DNI terminado en 9

Asignación por Embarazo – enero 2026

19 de enero: DNI terminado en 6

20 de enero: DNI terminado en 7

21 de enero: DNI terminado en 8

22 de enero: DNI terminado en 9

Este esquema permite que cada beneficiario identifique su fecha exacta de cobro según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Próximos cobros de ANSES y qué tener en cuenta para enero

ANSES también dio a conocer las fechas para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cuyos pagos se concentran en la última semana del mes. Este tramo del calendario es clave para un amplio sector de adultos mayores que no reciben el bono, pero sí el aumento mensual por inflación.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo