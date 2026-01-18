Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 19 de enero

El dólar oficial para la venta minorista bajó considerablemente el día viernes. Conocé cómo estará el precio en los todos los bancos del país este lunes.

El dólar oficial para la venta minorista cerró la jornada de la semana anterior en $35 a la baja. En Banco Nación quedó a $1.455, número con el que comenzará la semana. Al mismo tiempo, el Gobierno planea estrategias para afrontar todos los pagos de deuda que tendrá el 2026 a capitales extranjeros.

dólar lunes 19 enero Dólar para este lunes 19 de enero. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 19 de enero Banco Nación: $1.455

$1.455 Banco Galicia: $1.440

$1.440 Banco BBVA: $1.465

$1.465 Banco Santander: $1.460

$1.460 Banco Ciudad: $1.455

$1.455 Banco Patagonia: $1.475

$1.475 Banco Macro: $1.465

$1.465 Banco Hipotecario: $1.460

$1.460 Banco Supervielle: $1.448

$1.448 Banco Credicoop: $1.460

$1.460 Banco Piano: $1.450

$1.450 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.465

$1.465 Brubank: $1.448 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país sobre los vencimientos de deuda en el año El equipo económico del Gobierno avanza con una hoja de ruta enfocada en ordenar el frente financiero y dar previsibilidad al calendario de pagos que resta transitar durante el año. El eje central de la estrategia pasa por reducir el costo del endeudamiento y, al mismo tiempo, estirar los plazos de vencimiento para poder refinanciar más de USD 18.000 millones que tienen fecha de pago en 2026.

Un factor clave para que este plan sea viable es la evolución del riesgo país. Desde el Ministerio de Economía consideran fundamental que el indicador logre perforar el umbral de los 500 puntos básicos y, preferentemente, se sostenga por debajo de los 450 puntos básicos, ya que ese nivel habilitaría emisiones de deuda en dólares con tasas más razonables. Hoy, pese al cumplimiento del pago del 9 de enero por más de USD 4.200 millones, el riesgo país se mantiene cerca de las 570 unidades, lo que todavía limita el margen de maniobra.

Ese primer compromiso del año incluyó bonos Globales y Bonares, con unos USD 2.700 millones correspondientes a capital y USD 1.500 millones a intereses. De ese total, más de USD 3.500 millones estaban en manos de inversores privados. Para afrontarlo, el Tesoro reunió alrededor de USD 2.200 millones, combinando la emisión del Bonar AN29 por USD 910 millones, ingresos por casi USD 500 millones provenientes de la concesión de represas del Comahue y recursos obtenidos en el mercado cambiario.