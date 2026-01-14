14 de enero de 2026 - 12:22

Edad jubilatoria: el cambio que analiza el Gobierno Nacional en la reforma previsional

El Gobierno Nacional estudia una reforma previsional que no sube la edad jubilatoria, pero cambia reglas, incentivos y beneficios del sistema actual.

Desde su implementación en 2005, las moratorias aumentaron un 130% las jubilaciones, pero la mayoría de los beneficiarios cobran el haber mínimo.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno Nacional evalúa una reforma previsional integral que podría generar un cambio profundo en el sistema jubilatorio argentino. Aunque no se prevé una suba inmediata de la edad jubilatoria, las modificaciones en estudio buscan redefinir las condiciones de acceso al retiro.

El foco está puesto en corregir desequilibrios históricos, ordenar el gasto y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. De avanzar, la reforma impactaría de manera diferente según el tipo de trayectoria laboral y el régimen al que pertenezca cada jubilado.

Qué propone el Gobierno Nacional sobre la edad jubilatoria y el sistema previsional

Según información de iProfesional, la iniciativa que analiza el Gobierno Nacional se apoya en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentado al ministro de Economía, Luis Caputo. El documento plantea que el principal problema del sistema previsional no es la edad jubilatoria en sí, sino la existencia de reglas desiguales y regímenes especiales con alto impacto fiscal.

Desde CIPPEC explican que “los regímenes especiales representan el 55% del gasto previsional total, aunque concentran poco más del 40% de los beneficiarios”, mientras que el régimen general “alcanza a cerca del 60% de los jubilados, pero consume solo el 45% de los recursos”. Esta diferencia es uno de los ejes centrales que impulsa la reforma previsional.

En relación con la edad de retiro, el informe aclara que “no se propone modificar de manera directa la edad legal para jubilarse”, pero sí avanzar en un rediseño de los incentivos. En ese sentido, se plantea “revisar los beneficios que hoy permiten acceder a una jubilación completa con trayectorias laborales más cortas y que fomentan el retiro temprano”. El objetivo es que quienes puedan y quieran extender su vida laboral tengan un haber final más alto.

Cómo sería el nuevo esquema jubilatorio y a quiénes impactaría el cambio

La reforma previsional en análisis propone un cambio estructural en la forma de acceder a la jubilación. Entre los puntos centrales aparece la eliminación de los 30 años de aportes como condición excluyente y la creación de una prestación universal para todas las personas en edad jubilatoria, similar a la actual PUAM.

Jubilados ANSES.jpg
El aumento del 2,21% se calcula según la inflación registrada en enero.

A ese ingreso base se le sumaría un componente contributivo que reconozca todos los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, y no solo los últimos años de actividad. Además, se busca fomentar el ahorro previsional voluntario como complemento del haber estatal, sin generar un costo fiscal inmediato.

El impacto del cambio sería desigual. Se verían beneficiados los trabajadores con aportes incompletos, los monotributistas y quienes tuvieron empleos informales o intermitentes. En cambio, podrían verse perjudicados quienes se jubilan apenas alcanzan la edad mínima con el piso de aportes o los beneficiarios de regímenes especiales hoy más favorables.

Aunque la edad jubilatoria no está formalmente en discusión, el rediseño del sistema que impulsa el Gobierno Nacional podría modificar de hecho cuándo conviene jubilarse, marcando un punto de inflexión en la reforma previsional argentina.

