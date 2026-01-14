Lentes inteligentes con Meta: cuánto salen en Chile los anteojos de sol que filman y tienen IA

Los anteojos de sol con tecnología integrada de Meta vuelven a despertar interés entre los argentinos que comparan precios fuera del país. En un contexto donde la tecnología suele ser más cara a nivel local, Chile aparece otra vez como una plaza atractiva para este tipo de compras.

Si bien el tipo de cambio ya no resulta tan conveniente como en otros momentos, algunos dispositivos puntuales siguen mostrando diferencias de precio. Entre ellos se destacan los lentes inteligentes desarrollados junto a Meta, que combinan diseño, cámara y conectividad en un solo producto.

Dentro de esta categoría, uno de los modelos más conocidos son los Ray-Ban Meta Smart Glasses Wayfarer . En tiendas Paris, su precio es de 599.990 pesos chilenos , aunque actualmente no hay stock disponible en la web .

La alternativa concreta para comprar hoy en Chile son los Oakley Meta HSTN , que incluyen cámara ultra gran angular de 12 MP , cristales polarizados y funciones de lentes con inteligencia artificial . En Falabella, estos anteojos se venden a $489.990 pesos chilenos , con una rebaja importante respecto a su valor original de $649.990 pesos chilenos .

Los Oakley Meta HSTN combinan cámara, conectividad y diseño, y son uno de los modelos más buscados por argentinos.

Modelo: HSTN

Condición del producto: Nuevo

Material: Fibra de carbono

Peso del producto: 6 g

Ancho: 9.0 mm

Grosor: 3.5 mm

Cámara: Ultra gran angular 12 MP

Conectividad: WiFi 6

Compatibilidad: Android y Apple

Resistencia al agua: IPX4 (protegido contra salpicaduras)

Plazo de disponibilidad de servicio técnico: No aplica

Plazo de disponibilidad de repuestos: No aplica

Cuánto cuestan en dólares y si conviene traerlos a Argentina

Para hacer la cuenta final, en AFEX, casa de cambio oficial en Chile con sucursales en Santiago, Viña del Mar y La Serena, el dólar se vende a 870 pesos chilenos. Con ese valor, los Oakley Meta HSTN rebajados a $489.990 chilenos equivalen a aproximadamente 563 dólares.

Cambio dólar

Si ese monto se traslada a pesos argentinos tomando como referencia el dólar comprador del Banco Nación, que hoy ronda los $1.480, el precio final sería cercano a los $833.000 argentinos. La diferencia se vuelve más clara al mirar el precio local, el mismo modelo en Argentina se vende a $1.335.199. Aun considerando gastos de viaje o impuestos, la brecha sigue siendo amplia.