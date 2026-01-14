14 de enero de 2026 - 11:11

Reintegro en Jumbo: cómo obtener hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Jumbo ofrece 20% de reintegro en enero pagando con MODO, con tope de $25.000 por banco y participación de 19 bancos y billeteras.

El reintegro aplica solo para compras presenciales en Jumbo y se obtiene pagando con QR a través de MODO.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Jumbo lanzó una promoción de reintegro que permite recuperar hasta $25.000 durante enero pagando con MODO en sucursales físicas. El beneficio está disponible para clientes de 19 bancos y billeteras y aplica en días específicos, con un monto mínimo de compra.

La propuesta apunta a compras grandes y busca incentivar el uso del pago con QR. El reintegro es del 20% y se acredita en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Reintegro en Jumbo: bancos y billeteras adheridos en enero

El reintegro en Jumbo funciona con pagos presenciales, realizados los martes y jueves, exclusivamente mediante QR con MODO y con tarjetas de débito, crédito o prepagas emitidas en Argentina. El tope es de $25.000 por banco por mes y el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad.

MODO
Tener más de un banco o billetera permite sumar reintegros y aprovechar mejor la promoción.

Los 19 bancos y billeteras adheridos a la promoción son:

  • Banco Santander
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol

La vigencia del beneficio es del 1 al 31 de enero de 2026, o hasta alcanzar el tope total de reintegros definido para la promoción. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria.

Cuánto hay que gastar y cómo sumar más reintegro en Jumbo

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra. Para alcanzar el tope máximo de $25.000, el consumo debe ser de $125.000 por mes y por banco. Si el gasto es menor, el reintegro se calcula de manera proporcional.

Jumbo
Los martes y jueves son los únicos días habilitados para acceder al beneficio durante enero.

El monto mínimo por compra es de $100.000, lo que permite acceder a un reintegro inicial de $20.000. Además, si una persona tiene más de un banco o billetera adherida, puede obtener más reintegro, ya que el tope de $25.000 corre de forma independiente por cada entidad. Esto permite ampliar el beneficio mensual concentrando pagos con distintos medios habilitados.

