Reintegro en Jumbo: cómo obtener hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Jumbo lanzó una promoción de reintegro que permite recuperar hasta $25.000 durante enero pagando con MODO en sucursales físicas. El beneficio está disponible para clientes de 19 bancos y billeteras y aplica en días específicos, con un monto mínimo de compra.
La propuesta apunta a compras grandes y busca incentivar el uso del pago con QR. El reintegro es del 20% y se acredita en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación.
Reintegro en Jumbo: bancos y billeteras adheridos en enero
El reintegro en Jumbo funciona con pagos presenciales, realizados los martes y jueves, exclusivamente mediante QR con MODO y con tarjetas de débito, crédito o prepagas emitidas en Argentina. El tope es de $25.000 por banco por mes y el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad.
Los 19 bancos y billeteras adheridos a la promoción son:
Banco Santander
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Billetera YOY
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Billetera BUEPP
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
La vigencia del beneficio es del 1 al 31 de enero de 2026, o hasta alcanzar el tope total de reintegros definido para la promoción. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria.
Cuánto hay que gastar y cómo sumar más reintegro en Jumbo
El reintegro es del 20% sobre el total de la compra. Para alcanzar el tope máximo de $25.000, el consumo debe ser de $125.000 por mes y por banco. Si el gasto es menor, el reintegro se calcula de manera proporcional.
El monto mínimo por compra es de $100.000, lo que permite acceder a un reintegro inicial de $20.000. Además, si una persona tiene más de un banco o billetera adherida, puede obtener más reintegro, ya que el tope de $25.000 corre de forma independiente por cada entidad. Esto permite ampliar el beneficio mensual concentrando pagos con distintos medios habilitados.