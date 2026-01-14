Reintegro en Jumbo: cómo obtener hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Jumbo lanzó una promoción de reintegro que permite recuperar hasta $25.000 durante enero pagando con MODO en sucursales físicas. El beneficio está disponible para clientes de 19 bancos y billeteras y aplica en días específicos, con un monto mínimo de compra.

La propuesta apunta a compras grandes y busca incentivar el uso del pago con QR. El reintegro es del 20% y se acredita en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación.

El reintegro en Jumbo funciona con pagos presenciales , realizados los martes y jueves , exclusivamente mediante QR con MODO y con tarjetas de débito, crédito o prepagas emitidas en Argentina. El tope es de $25.000 por banco por mes y el beneficio es acumulable con otros descuentos bancarios vigentes , siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad.

Tener más de un banco o billetera permite sumar reintegros y aprovechar mejor la promoción.

La vigencia del beneficio es del 1 al 31 de enero de 2026 , o hasta alcanzar el tope total de reintegros definido para la promoción. No aplica para compras online ni pagos por transferencia bancaria .

Cuánto hay que gastar y cómo sumar más reintegro en Jumbo

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra. Para alcanzar el tope máximo de $25.000, el consumo debe ser de $125.000 por mes y por banco. Si el gasto es menor, el reintegro se calcula de manera proporcional.

Jumbo Los martes y jueves son los únicos días habilitados para acceder al beneficio durante enero. Imagen ilustrativa / Web

El monto mínimo por compra es de $100.000, lo que permite acceder a un reintegro inicial de $20.000. Además, si una persona tiene más de un banco o billetera adherida, puede obtener más reintegro, ya que el tope de $25.000 corre de forma independiente por cada entidad. Esto permite ampliar el beneficio mensual concentrando pagos con distintos medios habilitados.