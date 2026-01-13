13 de enero de 2026 - 10:45

Vuelve el reintegro de $84.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó el reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar $84.000 en supermercados y mayoristas durante 2026.

El beneficio del Banco Nación permite ahorrar todos los miércoles pagando con tarjetas de crédito a través de MODO en BNA+.

El beneficio del Banco Nación permite ahorrar todos los miércoles pagando con tarjetas de crédito a través de MODO en BNA+.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación volvió a activar en 2026 uno de los beneficios más utilizados para bajar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los clientes pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Leé además

El reintegro aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta 12.000 pesos por semana en compras habituales.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El reintegro volvió a Vea con cambios en la forma de pago y un descuento del 20% sin límite de devolución.

Reintegro en supermercado Vea: vuelve el 20% sin tope con Mercado Pago

Por Melisa Sbrocco

La promoción permite acumular hasta $84.000 en devoluciones y aplica tanto para compras presenciales como online, siempre pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

Reintegro de $84.000 con BNA+ y MODO: hasta cuándo se puede aprovechar

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026. Cada semana se reintegra el 30% del consumo con un tope de $12.000 por persona, lo que permite alcanzar el máximo acumulado durante el período de la promoción.

MODO
Pago con MODO

Pago con MODO

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse en un solo pago, utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+. La promoción es válida tanto para compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos.

El reintegro aplica en una amplia red de comercios a nivel nacional, entre ellos

  • Carrefour
  • Coto
  • VEA
  • Disco
  • Jumbo
  • La Anónima
  • Diarco
  • Chango Más
  • Libertad
  • Yaguar
  • Día

En la provincia de Mendoza el beneficio también alcanza a una extensa lista de locales, entre los que se destacan

  • Átomo
  • VEA
  • Carrefour
  • Jumbo
  • Makro
  • Hiper Libertad
  • Yaguar
  • Super A
  • Granja Benedetti
  • Carnes Rizzo
  • Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope del reintegro y cómo llegar a $84.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total consumido. Manteniendo ese nivel de gasto durante los siete miércoles que dura la promoción, una persona puede acumular los $84.000 completos en devoluciones.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa.
Supermercados y mayoristas de todo el pa&iacute;s, incluidos decenas de locales en Mendoza, forman parte de la promoci&oacute;n.

Supermercados y mayoristas de todo el país, incluidos decenas de locales en Mendoza, forman parte de la promoción.

En el caso de grupos familiares con más de un titular que cumpla las condiciones, el ahorro puede duplicarse. Dos personas pueden llegar hasta $168.000 en reintegros, siempre que cada una utilice su tarjeta del Banco Nación, respete el tope semanal y pague mediante MODO desde la app BNA+ en supermercados y mayoristas adheridos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelve el reintegro de $25.000 a vea y disco con modo viernes, sabado y domingo

Vuelve el reintegro de $25.000 a Vea y Disco con MODO viernes, sábado y domingo

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica los jueves de enero en compras presenciales y online pagando con MODO en Chango Más.

Nuevo reintegro de $15.000 en Chango Más con MODO

Por Melisa Sbrocco
Descuentos y reintegros en combustibles durante enero de 2026

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

Por Redacción Economía
El beneficio solo aplica en compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve $25.000 con tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco