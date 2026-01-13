Vuelve el reintegro de $84.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación volvió a activar en 2026 uno de los beneficios más utilizados para bajar el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los clientes pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

La promoción permite acumular hasta $84.000 en devoluciones y aplica tanto para compras presenciales como online, siempre pagando con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación está vigente todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026 . Cada semana se reintegra el 30% del consumo con un tope de $12.000 por persona , lo que permite alcanzar el máximo acumulado durante el período de la promoción.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse en un solo pago , utilizando tarjetas de crédito del Banco Nación y abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA + . La promoción es válida tanto para compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos.

El reintegro aplica en una amplia red de comercios a nivel nacional, entre ellos

Carrefour

Coto

VEA

Disco

Jumbo

La Anónima

Diarco

Chango Más

Libertad

Yaguar

Día

En la provincia de Mendoza el beneficio también alcanza a una extensa lista de locales, entre los que se destacan

Átomo

VEA

Carrefour

Jumbo

Makro

Hiper Libertad

Yaguar

Super A

Granja Benedetti

Carnes Rizzo

Carnes de Mi Campo

Cuánto hay que gastar para alcanzar el tope del reintegro y cómo llegar a $84.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar una compra de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total consumido. Manteniendo ese nivel de gasto durante los siete miércoles que dura la promoción, una persona puede acumular los $84.000 completos en devoluciones.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa. Supermercados y mayoristas de todo el país, incluidos decenas de locales en Mendoza, forman parte de la promoción.

En el caso de grupos familiares con más de un titular que cumpla las condiciones, el ahorro puede duplicarse. Dos personas pueden llegar hasta $168.000 en reintegros, siempre que cada una utilice su tarjeta del Banco Nación, respete el tope semanal y pague mediante MODO desde la app BNA+ en supermercados y mayoristas adheridos.