Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve $25.000 con tarjetas de más de 10 bancos

Jumbo renovó el reintegro de hasta $25.000 por banco para quienes paguen sus compras presenciales con MODO . El beneficio alcanza a clientes de más de diez bancos y billeteras virtuales y se activa exclusivamente mediante pago con QR en las cajas del supermercado.

Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Renuevan descuentos de hasta 30% y reintegros de $25.000 en combustibles para enero de 2026

La promoción estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 , o hasta que se agote el fondo total destinado a reintegros . No es válida para compras online ni para pagos realizados por transferencia bancaria. La devolución se puede usar una vez por mes por banco, por lo que quienes tengan tarjetas de distintas entidades pueden aprovechar el beneficio más de una vez.

El reintegro se aplica únicamente los martes y jueves , siempre que la compra alcance un monto mínimo de $100.000 . El pago debe realizarse escaneando el QR de MODO y utilizando tarjetas de crédito, débito emitidas por entidades adheridas a la promoción.

El beneficio representa un 20% de devolución sobre el total de la compra y aclararon que “la bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes”. La acreditación del reintegro se efectúa dentro de los 30 días posteriores a la operación.

El reintegro de MODO en Jumbo está disponible para pagos realizados con tarjetas emitidas por las siguientes entidades financieras y billeteras:

Banco Columbia

Banco del Sol

Banco Entre Ríos

Banco Nación

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Santa Fe

Bancor

BBVA

Buepp

Banco Ciudad

Banco Comafi

Banco Credicoop

Banco Galicia

Banco ICBC

Banco Macro

Banco Santander

Banco Supervielle

YOY

Además, dentro de MODO se encuentran habilitadas distintas marcas de tarjetas, lo que amplía las opciones de pago disponibles. Se pueden utilizar American Express, Cabal, Confiable, Diners, Maestro, Mastercard, Patagonia 365 y Visa, tanto en crédito como en débito, de acuerdo con el banco emisor.

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo

El tope del beneficio es de $25.000 por banco por mes. Dado que el reintegro es del 20%, para alcanzar ese monto es necesario realizar consumos cercanos a $125.000 en compras presenciales dentro de Jumbo, respetando los días habilitados.

Descuentos Mercado Pago.jpg La compra mínima para acceder al reintegro es de $100.000. Freepik

El usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar deuda con la entidad utilizada. Cumplidas estas condiciones, el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta vinculada.