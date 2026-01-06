6 de enero de 2026 - 14:00

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

En enero 2026 rige la nueva escala salarial para empleadas domésticas, con valores por hora, sueldos mensuales y bonos según categoría y carga horaria.

Los montos varían según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

En enero de 2026 entró en vigencia una nueva actualización del salario de las empleadas domésticas, con cambios en los valores por hora y mensuales según cada categoría. La medida impacta en todo el personal de casas particulares y fija los montos mínimos obligatorios en todo el país.

La actualización define cuánto cobran las trabajadoras según el tipo de tarea, la modalidad con o sin retiro y la carga horaria, además de mantener vigentes los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y el bono no remunerativo mensual.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en enero 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso las siguientes escalas salariales mínimas para enero de 2026. Desde el organismo señalaron que el esquema contempla “aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas”.

La actualización salarial alcanza a todo el personal de casas particulares en Argentina desde enero de 2026.

La actualización salarial alcanza a todo el personal de casas particulares en Argentina desde enero de 2026.

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina y funciones especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores o personas con discapacidad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento del hogar)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

El sector informal fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación.

El sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación.

Además, la CNTCP estableció un bono extra no remunerativo:

  • Más de 16 horas semanales: $14.000

  • Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

  • Menos de 12 horas semanales: $6.000

También sigue vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado y el plus del 30% por zona desfavorable para determinadas provincias.

Cuánto cobra una niñera por media jornada en enero 2026

Una niñera que trabaja media jornada, es decir 4 horas diarias, 5 días a la semana, se encuadra dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas con retiro. En enero 2026, la hora tiene un valor de $3.494,25.

En un mes, el total aproximado es de 80 horas trabajadas, lo que arroja un salario base de $279.540. Al superar las 16 horas semanales, corresponde sumar el bono no remunerativo de $14.000, por lo que el ingreso mensual total ronda los $293.540, sin considerar antigüedad ni adicionales por zona.

