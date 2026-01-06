Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobran por hora y por mes

En enero 2026 rige la nueva escala salarial para empleadas domésticas, con valores por hora, sueldos mensuales y bonos según categoría y carga horaria.

Los montos varían según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la cantidad de horas trabajadas.

En enero de 2026 entró en vigencia una nueva actualización del salario de las empleadas domésticas, con cambios en los valores por hora y mensuales según cada categoría. La medida impacta en todo el personal de casas particulares y fija los montos mínimos obligatorios en todo el país.

La actualización define cuánto cobran las trabajadoras según el tipo de tarea, la modalidad con o sin retiro y la carga horaria, además de mantener vigentes los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y el bono no remunerativo mensual.

Escala salarial completa de empleadas domésticas en enero 2026 La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso las siguientes escalas salariales mínimas para enero de 2026. Desde el organismo señalaron que el esquema contempla “aumentos diferenciados del salario mínimo según la categoría laboral, la modalidad de trabajo y la cantidad de horas”.

Sueldo empleadas domésticas La actualización salarial alcanza a todo el personal de casas particulares en Argentina desde enero de 2026. Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes Personal para tareas específicas (cocina y funciones especializadas)