SUAF de ANSES: cuánto se cobra en enero y cuáles son las fechas de pago

ANSES pagará en enero de 2026 la Tarjeta Alimentar a beneficiarios del SUAF y AUH. El refuerzo se acredita por DNI junto al cobro mensual.

ANSES estableció un cronograma escalonado de pagos según la terminación del DNI.

En enero de 2026, la ANSES confirmó un refuerzo económico destinado a familias que integran el SUAF y cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). El beneficio corresponde a la Tarjeta Alimentar y alcanza un monto enero de hasta $108.062 para hogares con tres o más hijos.

El pago se realizará junto con la AUH y seguirá un cronograma oficial con fechas de pago escalonadas según la terminación del DNI, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

SUAF de ANSES: monto enero y fechas de pago confirmadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante enero de 2026 se otorgará un refuerzo económico de hasta $108.062 para las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen tres o más hijos. El organismo explicó que este monto corresponde a la Tarjeta Alimentar, que forma parte del sistema de Asignaciones Familiares SUAF.

Además, desde ANSES detallaron que “el pago se realizará de manera escalonada, entre el viernes 9 y el jueves 22 de enero, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular”. El calendario oficial de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

  • DNI terminados en 7: martes 20 de enero

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Desde el organismo previsional también aclararon que “el dinero se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que se paga la AUH”, lo que garantiza una acreditación directa y sin gestiones previas.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cómo verificar el beneficio en ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de AUH con hijos menores de 18 años, personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), familias con hijos con discapacidad que reciben AUH sin límite de edad y madres que perciben una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más.

Según explicó ANSES, el objetivo del programa es garantizar el acceso a una alimentación básica para los grupos familiares que forman parte del sistema de protección social. El monto del beneficio varía según la cantidad de hijos menores de edad que integran el hogar y se acredita automáticamente junto con la prestación principal.

Para saber si el refuerzo está activo, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL o DNI y la clave de seguridad social. Dentro del sistema, al seleccionar la opción “Consultar”, se puede verificar si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar y conocer el día exacto de acreditación según el calendario vigente.

