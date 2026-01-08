FMI: los intereses de la deuda sumarán más de USD 13.400 millones entre 2026 y 2030

La Argentina deberá pagar alrededor de USD 13.500 millones en intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los próximos cinco años, de acuerdo con cifras oficiales del organismo multilateral. Entre 2026 y 2030, los compromisos por intereses alcanzarán un total de USD 13.432 millones, calculados a la cotización actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el Fondo.

Los datos reflejan una carga financiera significativa, especialmente si se tiene en cuenta que entre 2018 y fines de 2025 el país ya abonó USD 14.773 millones en concepto de intereses, aunque en un período más extenso. El mayor peso de los pagos previstos se concentrará entre 2026 y 2028, cuando los vencimientos serán más elevados.

Durante el presente año, los vencimientos de capital e intereses con el FMI ascienden a USD 4.400 millones, monto que podría ser cubierto con los desembolsos pendientes del acuerdo por USD 20.000 millones firmado en abril de 2025. El próximo pago relevante será el 1° de febrero, cuando vencerán casi USD 830 millones en intereses.

Desde que el organismo internacional otorgó el préstamo extraordinario en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, luego renovado bajo la gestión de Alberto Fernández y ampliado durante la presidencia de Javier Milei, la Argentina acumuló pagos de intereses por USD 14.773 millones, según datos del Banco Central, consignó el diario Clarín.

Al 31 de diciembre de 2025, la deuda total con el FMI ascendía a USD 57.100 millones. El cálculo de intereses futuros parte del supuesto de que el país cumpla con los vencimientos de capital e intereses y que el organismo no otorgue nuevos créditos.