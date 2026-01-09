Expectativa en Mendoza por el acuerdo UE - Mercosur

La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur reactivó las expectativas en Argentina y, en particular, en Mendoza , una de las provincias con mayor perfil exportador. El entendimiento, que todavía debe completar su recorrido institucional en Europa, apunta a conformar una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

En ese escenario, productores, cámaras empresarias y organismos provinciales siguen de cerca el proceso para evaluar cómo podría impactar en las exportaciones mendocinas, qué sectores tendrían mejores condiciones de acceso al mercado europeo y cuáles serán las exigencias que deberán cumplir para aprovechar el acuerdo.

La decisión del Consejo de la Unión Europea de aprobar el pacto comercial representa un avance en un proceso de negociación que comenzó en 1999 . Según informó El País, este paso despeja uno de los principales obstáculos políticos para la ratificación del principio de acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y el bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El respaldo alcanzado garantiza la mayoría cualificada necesaria para avanzar hacia la firma formal del acuerdo. Esto habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , y al presidente del Consejo Europeo, António Costa , a viajar a Sudamérica para el acto protocolar, aunque la votación oficial todavía no se había cerrado al momento del anuncio.

Desde Bruselas , el acuerdo es leído como una pieza central de la estrategia comercial y geopolítica de la Unión Europea. De acuerdo con el mismo medio, el bloque busca ampliar sus alianzas económicas en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, conflictos diplomáticos y la necesidad de diversificar socios estratégicos.

Aun así, el camino no está completamente despejado. El pacto deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde existen resistencias de sectores agrícolas, fuerzas políticas de izquierda y grupos de extrema derecha. Incluso, algunos eurodiputados evalúan recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría demorar la entrada en vigor del acuerdo.

Qué puede cambiar para Argentina y las exportaciones de Mendoza

El avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abrió el debate sobre sus efectos reales en las economías regionales y en el entramado productivo argentino. Desde el sector del comercio exterior, el presidente del CEM, Martín Clement, analizó los alcances del entendimiento y advirtió que los principales cambios no pasarán únicamente por la baja de aranceles.

En ese sentido, Clement señaló: “Más allá de los beneficios arancelarios que tienen estos acuerdos, mucho pasa por todo lo que está alrededor del arancel, que tiene que ver con las trabas paraarancelarias”, y explicó que “muchas veces los países o los bloques, imponen intervenciones a las mercaderías de países donde no hay un acuerdo”.

Según el especialista, la existencia de un acuerdo modifica ese escenario. “Al haber un acuerdo, los beneficios pasan a ser que se liberan ciertas restricciones o se estandarizan esas intervenciones o esos requisitos”, afirmó, y agregó que, aun cuando las exigencias se mantienen, “ya se sabe cuáles son y cómo cumplirlas”, lo que permite una mayor previsibilidad para quienes exportan.

En relación con Mendoza, sostuvo que podría haber oportunidades en productos con mayor valor agregado. “Puede haber un beneficio en vino, aceite de oliva y algunas mercaderías agrícolas procesadas. No va a ser automático, los nuevos exportadores deberán adaptarse a estándares de la Unión Europea que son muy exigentes”, advirtió.

Buenas noticias y expectativas desde ProMendoza

Desde ProMendoza, la gerenta Patricia Giménez señaló a este medio que el organismo provincial sigue de cerca la evolución del acuerdo, aunque aclaró que todavía faltan definiciones técnicas para evaluar su impacto concreto en la provincia. “Estamos esperando que Cancillería nos envíe un reporte para poder analizar el alcance final”, explicó.

Giménez recordó que en instancias anteriores hubo participación técnica de la provincia. “En 2018, dos técnicos de ProMendoza trabajaron en el listado de productos, pero aún no está claro qué quedó finalmente incluido en el acuerdo”, indicó.

Mientras tanto, desde el organismo provincial mantienen una postura de seguimiento y análisis. “Cualquier mejora en la competitividad para el ingreso de productos de la provincia es relevante”, señaló Giménez, a la espera de definiciones más precisas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El respaldo de CONINAGRO y el impacto en las economías regionales

La aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur también tuvo repercusión inmediata en el sector agropecuario argentino. Desde CONINAGRO, una de las principales entidades representativas del cooperativismo rural, destacaron el avance del entendimiento como una señal positiva para el campo y las economías regionales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la entidad señaló: “Desde nuestra entidad, destacamos la aprobación de este acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. Este es un primer paso importante, le dará al campo argentino mayor potencial y un desarrollo a futuro con previsibilidad”, remarcaron, aludiendo a la importancia de contar con reglas claras y horizontes de largo plazo.

En ese mismo sentido, CONINAGRO subrayó que el acuerdo excede lo estrictamente comercial. “El acuerdo no es solo un tratado comercial, es un puente de oportunidades para que la producción agropecuaria y agroindustrial argentina demuestre su capacidad de competir en las ligas mayores de la calidad alimentaria”, expresaron.

Finalmente, la entidad hizo especial hincapié en el impacto territorial del pacto. “Para las economías regionales, esto representa una ventana histórica. Poder colocar nuestras carnes, cítricos y vinos en góndolas europeas con mejores condiciones arancelarias es sinónimo de más trabajo y arraigo en el interior de Argentina”, señalaron.