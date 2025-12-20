Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Ante mandatarios y delegaciones, el Presidente planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas y reiteró el reclamo por Malvinas.

El presidente Javier Milei arribó este sábado a Brasil para participar de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, un encuentro marcado por la compleja relación bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la parálisis del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Javier Milei brindó un fuerte discurso sobre las tensiones y desafíos que enfrenta el bloque regional, donde exigió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen de Nicolás Maduro en Venzuela. "¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?", planteó.

El mandatario sostuvo que el Mercosur no cumplió sus objetivos fundacionales. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, expresó. Enumeró: “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz de Iguazú. Además, cuestionó el funcionamiento interno del bloque. "Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma", señaló. Y agregó: "La realidad no se discute, se mide". "El comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos", pese a que "los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo". En esa línea, afirmó: "Un arancel así no protege el empleo, lo destruye".