"Me siento en casa": Victoria Villarruel llegó al desayuno de Coviar y habló de Luis Petri

La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar y ya marca presencia en la Vendimia 2026 . Es la autoridad nacional más importante en el evento y un claro elemento de discordia , por su conflicto con el presidente Javier Milei .

"No estoy incómoda, me siento en casa" , le dijo a Canal 9 en el patio del hotel Hyatt, en un breve intercambio y en medio de un significativo revuelo y luego de pasar cerca de la vicegobernadora Hebe Casado , quien fue su anfitriona en la visita de la Fiesta de la Vendimia 2024, pero ahora no se acercó a ella y hasta se la notó fastidiada con su presencia.

Escoltada por su equipo y seguida de cerca por la senadora radical Mariana Juri , Villarruel se negó a hablar del diputado mendocino de La Libertad Avanza Luis Petri , quien la había acusado de haberse ofrecido como una opción a Milei si su gobierno se desmoronaba el año pasado. Pero dejó una frase que suena a amenaza .

"No voy a hablar de esa persona, creo que simplemente las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas" , soltó la vicepresidenta.

A las pocas horas de la Asamblea Legislativa, el diputado mendocino Luis Petri había profundizado la avanzada mileista contra la vicepresidenta al afirmar que Villarruel “apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa". Más tarde la acusó directamente de "golpista" en las redes sociales.

Villarruel expresó también este sábado, en medio de la ausencia de autoridades nacionales, que su presencia busca darle "relevancia a algo tan importante, que es tener trabajo, producción" y sostuvo que la vitivinicultura "es un sello de definición, un sello premium de la República".

"Yo siempre trato de estar en este tipo de encuentros en las provincias, dándole relevancia nacional, acompañando, abriendo las puertas del Senado y escuchando cuáles son las distintas problemáticas de nuestro extensísimo país. Es un honor, como es un honor ser vicepresidente de los argentinos", agregó.

La visita de Villarruel provocó una reacción en el Gobierno nacional, que ayer decidió enviar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien estará en el almuerzo de Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.