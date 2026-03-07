7 de marzo de 2026 - 09:35

Vendimia 2026: el desayuno de Coviar reúne a empresarios y dirigentes políticos

Empresarios y dirigentes participan del tradicional encuentro en Mendoza. Participa la Vicepresidenta Victoria Villarruel.

El gobernador Cornejo en el desayuno de la Coviar.&nbsp;

El gobernador Cornejo en el desayuno de la Coviar. 

El tradicional desayuno que organiza la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado desde las 9.30 en el Park Hyatt Mendoza, en el marco de las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El encuentro es uno de los eventos institucionales más relevantes de la semana vendimial y reúne a representantes del sector vitivinícola, autoridades gubernamentales y dirigentes políticos.

Durante el encuentro se exponen diagnósticos y proyecciones para la industria, además de posicionamientos respecto de las políticas públicas vinculadas a la producción y comercialización del vino. En ese ámbito, referentes empresariales y funcionarios suelen plantear propuestas o evaluaciones sobre la situación del sector.

En esta edición, la presencia de autoridades nacionales es más acotada que en otros años debido a la coincidencia con la llamada “Argentina Week”, una serie de actividades que se desarrollan en Estados Unidos y que reúne a funcionarios del Gobierno nacional con inversores y representantes del sector financiero.

Presencia nacional en el desayuno

Entre las figuras nacionales se encuentra la vicepresidenta Victoria Villarruel. En tanto, otros dirigentes nacionales que visitarán Mendoza durante el fin de semana lo harán para participar en otras actividades de la agenda vendimial, como el tradicional almuerzo organizado por Bodegas de Argentina.

También se espera la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, además de legisladores nacionales de distintos espacios políticos.

En paralelo, el cronograma central de la Fiesta Nacional de la Vendimia tuvo modificaciones debido a las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana. El Acto Central, que tradicionalmente se realiza el sábado por la noche en el Teatro Griego Frank Romero Day, fue reprogramado para el domingo.

Desayuno Coviar 2024: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (Nicolás Guevara / Los Andes)
La decisión fue anunciada por el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien explicó que el cambio responde a una alerta meteorológica que rige para el Gran Mendoza y que advierte sobre la probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche del sábado.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, la medida se adoptó de manera preventiva con el objetivo de resguardar a los asistentes, artistas y trabajadores que participan del espectáculo vendimial.

Las autoridades indicaron que continuarán siguiendo la evolución del pronóstico, ya que para el domingo también se mantiene una advertencia por posibles precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

