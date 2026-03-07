Vendimia 2026: el sábado de festejos arranca temprano con el Carrusel

No hay fiesta nacional sin el Carrusel de las reinas, y la Vendimia 2026 -que, además, será la edición 90 de la fiesta máxima de los mendocinos- no será la excepción. Luego del inicio de los festejos grandes en las calles de anoche, con la realización de la Vía Blanca, a partir de las 9 de hoy comenzará el tradicional desfile de carros alegóricos.
Y, como cada año, las 18 reinas departamentales pasearán frente a cientos de miles de personas que, contagiadas -y contagiando- fervor popular saludarán, vitorearán y hasta intentarán quedarse con algunos de los presentes que las soberanas departamentales de la Vendimia 2026 repartirán junto a su corte.
Además de las candidatas vendimiales, participarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportan identidad y color a la fiesta. Porque, en definitiva, es eso; una celebración multitudinaria que expresa el espíritu participativo de la Vendimia.
Y todo como antesala al momento más esperado de la fiesta: el Acto Central, que finalmente tendrá lugar la noche del domingo en el teatro griego Frank Romero Day con la puesta en escena de "90 cosechas de una misma cepa” y la coronación de la reina número 90 de toda la historia.
Todo lo que hay que saber del Carrusel
Al igual que lo hicieron anoche, las 18 representantes de las Vendimias departamentales -y aspirantes a la corona y cetro nacional- desfilarán durante la mañana de hoy ante el público en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia.
El Carrusel partirá desde los portones del parque General San Martín (Avenida del Libertador y Boulogne Sur Mer) con dirección hacia el este por Emilio Civit -luego Sarmiento, a partir de las vías del Metrotranvía- hasta la plaza Independencia.
Al llegar a la intersección entre Sarmiento y Chile (a la altura del escudo provincial de la Plaza Independencia), el recorrido girará hacia el norte hasta llegar a Avenida Las Heras. Luego los carros y comparsas continuarán hacia el sur hasta San Martín con destino a la calle Colón, donde se producirá la desconcentración ya pasado el mediodía (y más cerca de la siesta).
Calles cortadas y desvíos del transporte público
Las líneas que circulan por las calles afectadas al Carrusel vendimial tendrán modificaciones en sus recorridos, ya que el tránsito vehicular estará interrumpido.
Durante toda la mañana del sábado, sufrirán modificaciones en sus recorridos las líneas que transiten cerca de las calles y sectores por donde circularán los carros (Portones del Parque General San Martín, calle Emilio Civit, plaza Independencia y calles Chile, Las Heras, San Martín y Colón).
Además, el servicio de Metrotranvía tendrá afectadas sus frecuencias hasta la finalización del carrusel.