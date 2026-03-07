Vendimia 2026: el sábado de festejos arranca temprano con el Carrusel

No hay fiesta nacional sin el Carrusel de las reinas , y la Vendimia 2026 -que, además, será la edición 90 de la fiesta máxima de los mendocinos- no será la excepción. Luego del inicio de los festejos grandes en las calles de anoche, con la realización de la Vía Blanca, a partir de las 9 de hoy comenzará el tradicional desfile de carros alegóricos .

Y, como cada año, las 18 reinas departamentales pasearán frente a cientos de miles de personas que, contagiadas -y contagiando- fervor popular saludarán, vitorearán y hasta intentarán quedarse con algunos de los presentes que las soberanas departamentales de la Vendimia 2026 repartirán junto a su corte.

Además de las candidatas vendimiales, participarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportan identidad y color a la fiesta . Porque, en definitiva, es eso; una celebración multitudinaria que expresa el espíritu participativo de la Vendimia.

Y todo como antesala al momento más esperado de la fiesta: el Acto Central, que finalmente tendrá lugar la noche del domingo en el teatro griego Frank Romero Day con la puesta en escena de "90 cosechas de una misma cepa” y la coronación de la reina número 90 de toda la historia.

Al igual que lo hicieron anoche, las 18 representantes de las Vendimias departamentales -y aspirantes a la corona y cetro nacional- desfilarán durante la mañana de hoy ante el público en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia.

Carrusel de las Reinas Se palpita el Carrusel de las Reinas en las calles mendocinas. Ramiro Gómez

El Carrusel partirá desde los portones del parque General San Martín (Avenida del Libertador y Boulogne Sur Mer) con dirección hacia el este por Emilio Civit -luego Sarmiento, a partir de las vías del Metrotranvía- hasta la plaza Independencia.

Al llegar a la intersección entre Sarmiento y Chile (a la altura del escudo provincial de la Plaza Independencia), el recorrido girará hacia el norte hasta llegar a Avenida Las Heras. Luego los carros y comparsas continuarán hacia el sur hasta San Martín con destino a la calle Colón, donde se producirá la desconcentración ya pasado el mediodía (y más cerca de la siesta).

Calles cortadas y desvíos del transporte público

Las líneas que circulan por las calles afectadas al Carrusel vendimial tendrán modificaciones en sus recorridos, ya que el tránsito vehicular estará interrumpido.

Durante toda la mañana del sábado, sufrirán modificaciones en sus recorridos las líneas que transiten cerca de las calles y sectores por donde circularán los carros (Portones del Parque General San Martín, calle Emilio Civit, plaza Independencia y calles Chile, Las Heras, San Martín y Colón).

Carrusel El público se acercó a los carros para saludar a las reinas y pedir regalos. Los Andes / Ramiro Gómez

Además, el servicio de Metrotranvía tendrá afectadas sus frecuencias hasta la finalización del carrusel.

Los servicios alcanzados por los desvíos son:

Línea 110.

Líneas 120 y 121.

Líneas 125 y 126.

Línea 130.

Líneas 200, 201 y 207.

Líneas 202, 203, 204, 221, 230, 234 y 235.

Líneas 300, 301, 310, 313, 315, 316, 320, 330, 331, 350 y 371.

Líneas 400, 401, 420, 440, 441, 442 y 461.

Líneas 520, 521, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 550, 562 y 563.

Líneas 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 630, 640, 670 y 680.

Líneas 720, 721, 722, 723, 733 y 740.

Líneas 865 y 866.

Líneas 900, 905, 910, 912, 913, 914, 915, 936 y 938.

Dicetours: líneas 710, 711, 726 y 727.

Nueva Generación: líneas 778 A y 786.

Aquí los detalles de cada uno de los recorridos.

Carrusel: este será el orden de los carros departamentales de la Vendimia 2026

1-Guaymallén.

2-San Rafael.

3-Luján de Cuyo.

4-Tupungato.

5-Godoy Cruz.

6-San Martín.

7-General Alvear.

8-La Paz.

9-Junín.

10-Tunuyán.

11-Ciudad de Mendoza.

12-San Carlos.

13-Malargüe.

14-Lavalle.

15-Las Heras.

16-Maipú.

17-Rivadavia.

18-Santa Rosa.