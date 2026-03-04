Vendimia 2026: Victoria Villarruel viene al Desayuno de Coviar

La vicepresidenta Victoria Villarruel estará en el tradicional Desayuno de la Coviar , que se realizará este sábado en un hotel céntrico de la Ciudad de Mendoza . No es la primera vez que la exdiputada nacional asiste a este encuentro: la última fue en 2024, cuando brindó un mensaje ante los presentes. Pero el contexto ha cambiado.

La compañera de fórmula de Javier Milei , que quedó en el centro de la escena por los hechos que protagonizó durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso realizada el domingo, manifestó su interés en venir otra vez a la Fiesta.

Hasta el momento no está confirmado si la exlegisladora nacional tomará la palabra durante el evento. Esa definición se dará en los próximos días, una vez que se ultimen detalles entre el área de protocolo de la Coviar y el Gobierno provincial.

La llegada de la vicepresidenta a los festejos vendimiales comenzó como un rumor en las últimas semanas y terminó de confirmarse este miércoles. En Casa de Gobierno señalaron que, hasta el momento, no habían sido notificados formalmente sobre el arribo de la autoridad nacional.

La vicegobernadora Hebe Casado disfrutó del Carrusel 2024 junto a la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel.

Su presencia se da en un contexto de tensión política dentro del oficialismo nacional y podría generar incomodidad en el gobernador Alfredo Cornejo y parte de su gabinete, en medio de la alianza que el mandatario provincial mantiene con el presidente y tras las recientes declaraciones del diputado nacional Luis Petri .

El cruce entre Villarruel y Petri

En una entrevista televisiva, el exministro de Defensa cuestionó con dureza a la vicepresidenta y afirmó que “fue funcional a la oposición”.

Consultado por su actitud durante la última Asamblea Legislativa, donde se la vio seria mientras el Presidente brindaba su discurso inaugural, y en la cual hasta protagonizó un empujón con Karina Milei, sostuvo que no le sorprendía que estuviera “fuera de lugar”.

Ante la repregunta sobre los motivos de esa afirmación, el legislador agregó: “Porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno y de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.

En esa línea, vinculó sus críticas con una frase que el propio Milei había deslizado en el Congreso sobre quienes “se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia”. “Claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, aseguró.

Luis Petri-cierre de campaña-LLA El diptuado nacional, Luis Petri

Petri también afirmó: “Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa. No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”.

El cruce escaló luego en la red social X, donde se intercambiaron acusaciones en términos duros. La vicepresidenta no tardó en responder y cuestionó la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, además de referirse a la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento del Iosfa y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió Villarruel. En otro tramo de su publicación, lo instó a “ubicarse” y a responder judicialmente por lo que calificó como un posible desfalco en la obra social militar.

El diputado mendocino replicó también en X con una frase breve: “Yo te conozco por golpista”.

Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral

El intercambio tuvo como telón de fondo un momento de alta tensión durante la Asamblea Legislativa. Allí, el presidente Milei denunció la existencia de “un ataque sin precedentes” contra su gobierno y afirmó que esa maniobra hacía que algunos “soñaran con abrazar el sillón de Rivadavia”, en alusión al máximo cargo del Poder Ejecutivo.

La frase, pronunciada ante el pleno del Congreso, fue interpretada en clave interna por el enfrentamiento entre el Presidente y su vice. Incluso, durante el discurso, Milei realizó un gesto hacia atrás, en dirección a Villarruel, quien se encontraba ubicada a sus espaldas.

En otro pronunciamiento en X, Villarruel afirmó: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno".