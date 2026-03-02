"Soñar con el sillón de Rivadavia": la frase de Milei para Villarruel y un gesto llamativo

Durante el discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente denunció la existencia de “un ataque sin precedentes” contra su gobierno. El movimiento de su cabeza dejó pocas dudas.

Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral

En un tramo de alto voltaje político durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei denunció la existencia de “un ataque sin precedentes” contra su gobierno y dejó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la tensión interna que atraviesa al oficialismo.

Al referirse a ese supuesto intento de desestabilización, el mandatario sostuvo este domingo por la noche que la maniobra “lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, en alusión al máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielCastroOK/status/2028290399744164327?s=20&partner=&hide_thread=false Esto es brutal.



MiIei: "Opositores y propios nos atacaron soñando con abrazar el sillón de Rivadavia".



Y hace un gesto con la cabeza SEÑALANDO A VILLARRUEL pic.twitter.com/MwXu5wkqr1 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) March 2, 2026 La expresión, pronunciada ante el pleno del Congreso, resonó con fuerza por el contexto de frialdad política entre el Presidente y su vice. De hecho, Milei hizo un llamativo gesto, casi señalando a Villarruel, ubicada a sus espaldas.

Previamente, la transmisión oficial había evitado mostrar el saludo entre ambos al inicio de la jornada, un detalle que ratificó las lecturas sobre el distanciamiento actual.

Durante el discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei amplió sus críticas más allá de la interna oficialista y apuntó directamente contra el Congreso, al que acusó de sancionar “leyes irresponsables”. También cargó contra sectores empresarios que, según su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.