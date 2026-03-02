2 de marzo de 2026 - 01:47

"Soñar con el sillón de Rivadavia": la frase de Milei para Villarruel y un gesto llamativo

Durante el discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente denunció la existencia de “un ataque sin precedentes” contra su gobierno. El movimiento de su cabeza dejó pocas dudas.

Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral

Por Redacción Política

En un tramo de alto voltaje político durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei denunció la existencia de “un ataque sin precedentes” contra su gobierno y dejó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la tensión interna que atraviesa al oficialismo.

Al referirse a ese supuesto intento de desestabilización, el mandatario sostuvo este domingo por la noche que la maniobra “lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, en alusión al máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielCastroOK/status/2028290399744164327?s=20&partner=&hide_thread=false

La expresión, pronunciada ante el pleno del Congreso, resonó con fuerza por el contexto de frialdad política entre el Presidente y su vice. De hecho, Milei hizo un llamativo gesto, casi señalando a Villarruel, ubicada a sus espaldas.

En ese mismo pasaje, el Presidente mencionó declaraciones recientes del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la senadora riojana María Florencia López, a quienes calificó como “golpistas”. Además, sostuvo que ambos fueron denunciados por el fiscal Carlos Stornelli y que se reabrió la causa por los hechos ocurridos en 2001.

