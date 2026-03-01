El discurso de Milei: 90 paquetes de reformas, cruces con los K, alianza con EE.UU. y nula mención a Gallo

Con transmisión por cadena nacional, Javier Milei inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. Si bien en un principio se especuló con grandes anuncios de reformas estructurales, el discurso presidencial se centró más en los logros recientes de su gestión, la ratificación del rumbo económico , la reafirmación de la alianza con Estados Unidos y los constantes cruces con el kirchnerismo y la Izquierda, cuyos diputados interrumpieron con gritos y agravios.

Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Así, anticipó " diez paquetes de reformas " elaborados por cada ministerio, es decir, un total de 90 en un año . Cada proyecto de ley será presentando de manera mensual en el Poder Legislativo para su tratamiento, dijo Milei, aunque sin precisar detalles.

La alocución de Milei se extendió por una hora y media, pero debido mayormente a las peleas verbales con la oposición. Desde la previa, Milei había marcado el tono de la noche que iba a protagonizar en el Congreso.

A través de la red social X , el mandatario publicó un video en el que se lo ve rodeado por seguidores mientras se escucha una reflexión de fondo en la que afirma que “la verdadera batalla es cultural, filosófica y moral”.

El posteo estuvo acompañado por la frase “La moral como política de Estado ”, una definición que, sin dudas, dio anticipo del tono conceptual que atravesó su exposición ante el Congreso.

Primero, porque hubo fuerte expectativa por su reencuentro institucional con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto político donde la relación entre ambos ha sido seguida con atención. El frío saludo marcó la previa, seguido de un tremendo empujón entre Villarruel y Karina Milei, "El Jefe".

Y ya luego, en el recinto, cuando Milei se enfrentó seguidamente con diputados de la oposición, principalmente del kirchnerismo y del Frente de Izquierda.

"Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, apuntó Milei contra el peronismo.

Minutos más tarde se metió de lleno en el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y dejó varias definiciones en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa por delitos de corrupción.

"Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios (de Diego Spagnuolo) son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo", dijo.

"Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque ustedes fueron los más chorros de la historia", aseguró Milei.

"Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, señaló Milei con firmeza.

A Myriam Bregman, diputada del FIT, la llamó "Chilindrina Troska", término que se viralizó en las redes.

Logros de la gestión resaltados por Milei en la Asamblea Legislativa

Al repasar la gestión, Milei resaltó haber avanzado con la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la ley de inocencia fiscal, la media sanción de la reforma a la ley de Glaciares y distintos avances vinculados al acuerdo Mercosur–Unión Europea.

También profundizó en la reconfiguración del Estado y en la continuidad del programa económico como ejes centrales de su intervención.

Mientras la senadora Patricia Bullrich se encontraba en el recinto, el mandatario se acercó hasta donde ella estaba y la abrazó, en un gesto que fue interpretado como un fuerte respaldo político a quien fuera ministra de Seguridad hasta diciembre pasado.

En materia de seguridad sobre su gestión, Milei sostuvo que, “tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, el Gobierno impulsó reformas legislativas como la ley antimafia, el requisito de datos genéticos y la ley de reincidencia y reiterancia y unificación de condenas “para cortar con este flagelo”. También mencionó la puesta en marcha del Plan Bandera y el protocolo antipiquete como parte de la estrategia oficial.

El Presidente afirmó que, como resultado de esas medidas, se logró bajar la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional y reducir en un 65% los homicidios en Rosario.

Además, señaló que en 2025 se consiguió una reducción del 20% en los robos, “el valor más bajo de la historia reciente, sin contar el período de encierro por la cuarentena”.

Milei también aseguró que el Gobierno está “poniendo orden en las fronteras, donde los narcos entraban y salían a su antojo” y remarcó que, tal como había prometido en campaña, se terminó con los piquetes, que según sus cifras pasaron de 9.000 por año a cero.

Alianza ratificada con Estados Unidos

Milei destacó un objetivo geopolítico central para la Argentina: llamó a una “alianza estratégica duradera” con los Estados Unidos.

"Eso es lo que estamos construyendo con los Estados Unidos. Esto no es sólo un acuerdo entre el presidente (Donald) Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, afirmó Milei, quien además auguró un “siglo de las Américas”, de “Alaska a Tierra del Fuego”.

"El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”, agregó.

Milei en la Asamblea Legislativa 2026 Milei en la Asamblea Legislativa 2026 Captura de video

En ese sentido, deslizó que enviará iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

El libertario también acusó al kirchnerismo de entregar el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas”, en referencia a los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la AMIA, ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente.

“Vengan a explicar lo que pasó con (la muerte del exfiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman), manga de chorros”, agregó.

Diez paquetes con reformas estructurales por cada ministerio

Milei prometió “nueve meses de reformas estructurales” y anunció que cada ministerio tiene listos diez paquetes con iniciativas a tratar por el Poder Legislativo.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, anunció.

“Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el 'Año de la Grandeza Argentina'", declaró el mandatario.

“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía (Luis Caputo, presente en el recinto y varias veces ovacionado por la militancia), hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, manifestó Milei.

La omisión de Milei: no habló de la liberación de Nahuel Gallo

¿Fue por el rol de Claudio "Chiqui" Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la liberación? Después de varios meses en los que el Gobierno reclamó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por casi 450 días, Milei evitó hablar del tema en su discurso del domingo.

Según se comunicó esta tarde, la AFA participó en gestiones con autoridades venezolanas y puso a disposición el avión que al gendarme lo trae de regreso a la Argentina.

La AFA intervino en la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela La AFA intervino en la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela. Milei omitió el tema en su discurso legislativo.

En la foto que confirmaba la liberación, Gallo fue fotografiado junto a Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo del organismo.

Ambos dirigentes se encontraban en Caracas en el marco de una agenda oficial con la Federación Venezolana de Fútbol, que incluyó reuniones institucionales y una recorrida por las obras del nuevo centro de alto rendimiento.

En paralelo, trascendió que desde comienzos de 2025 la entidad argentina había entablado conversaciones con la federación venezolana por la situación de Gallo. Nada dijo Milei ante la Asamblea Legislativa.

Milei destacó a la minería como eje de gestión

Con elogios a los resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el jefe de Estado sostuvo que el escenario internacional redefine prioridades y que la Argentina cuenta con ventajas estructurales para posicionarse como proveedor clave de recursos, especialmente, minerales y energéticos.

El libertario enumeró los activos estratégicos del país y los vinculó con la demanda de Occidente.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos la energía: gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción de escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Y tenemos la ubicación: el extremo sur del continente, con salida a los dos océanos y presencia en la Antártida. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”, señaló.

Javier Milei ante la Asamblea Legislativa 2026 Javier Milei ante la Asamblea Legislativa 2026 EFE

“Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, expresó.

Y precisó el alcance: “Me refiero a todos los recursos: a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.

A modo de comparación, Milei evaluó: "La minería se despegará por toda la Cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas, no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1.000.000 de puestos de trabajo reales; no cosas inventadas en el sector público para tapar las atrocidades en materia de empleo".

Hacia el final, trazó una proyección productiva vinculada al desarrollo energético y minero. “Veremos crecer la petroquímica, la siderúrgica, el aluminio -pero no el del tongo-, la producción de hidrógeno, el procesamiento de litio y minerales críticos. Y veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia, donde el frío natural y la energía implican y crean condiciones únicas para la infraestructura de la Inteligencia Artificial”, aseguró.

Otro cruce: Javier Milei vs. Paolo Rocca

En su discurso, Milei también se dio tiempo para retomar su épica verbal en contra de los empresarios “prebendarios”, al sentenciar que fueron “cómplices de la corrupción” en el país.

“Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos", resaltó el jefe de Estado , quien días atrás ya se había cruzado por X con "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" (por Paolo Rocca), "Don Gomita Alumínica" (por Javier Madanes Quintanilla) y el "Señor Lengua Floja" (por Roberto Méndez).

Javier Milei cruzó a Paolo Rocca durante la Asamblea Legislativa 2026 Javier Milei cruzó a Paolo Rocca durante la Asamblea Legislativa 2026 LA

En el Congreso, el Presidente continuó: "Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

En tanto, se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4.000 dólares cuando se paga 1.400?".

"¿Y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, avanzó Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca, el CEO de Techint.

Asamblea Legislativa 2026: el discurso completo de Javier Milei

