Quién es "la Chilindrina Troska" que Milei enfrentó en la Asamblea Legislativa

Además de enfrentarse al kirchnerismo, el presidente Javier Milei se peleó con la Izquierda durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, brindado este domingo por la noche, y protagonizó un fuerte cruce verbal con los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño .

Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Mientras repasaba lo que considera logros de su gestión en materia económica, política y social, entre ellos, la reciente sanción de la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el mandatario fue interrumpido por gritos y planteos desde las bancas del Frente de Izquierda.

Ante esas intervenciones, Milei apuntó directamente contra Bregman (quien usaba el cartel "Gatito mimoso de Trump") y la calificó como “ Chilindrina troska ”, en alusión al personaje televisivo de "El Chavo del 8", y a su filiación trotskista .

| Cruces y provocaciones en el Congreso El presidente Javier Milei arremetió contra la izquierda durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, donde respondió a los planteos de Myriam Bregman con descalificaciones y cuestionó a Nicolás del… pic.twitter.com/nJWwhjikpt

“¿Qué te pasa, Chilindrina Troska (o trotska)? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale”, lanzó el libertario desde el atril, en medio de la sesión.

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, afirmó, en referencia al histórico escaso caudal electoral de la izquierda.

El de este domingo se trató del tercer discurso de apertura de sesiones ordinarias de Milei, en el que combinó un balance de gestión con pasajes de fuerte confrontación política, especialmente dirigidos a la oposición de izquierda y del kirchnerismo ("manga de chorros", les dijo), en línea con su discurso habitual de confrontación ideológica.