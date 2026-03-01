1 de marzo de 2026 - 22:18

Quién es "la Chilindrina Troska" que Milei enfrentó en la Asamblea Legislativa

Además de cruzar a los kirchneristas, el Presidente se peleó desde el atril con algunos dirigentes de la Izquierda por sus constantes gritos.

Javier Milei se lanzó contra Myriam Bregman, a quien tildó como "chilindrina troska" por sus constantes gritos

Javier Milei se lanzó contra Myriam Bregman, a quien tildó como "chilindrina troska" por sus constantes gritos

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"

X / Myriam Bregman
Mientras repasaba lo que considera logros de su gestión en materia económica, política y social, entre ellos, la reciente sanción de la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el mandatario fue interrumpido por gritos y planteos desde las bancas del Frente de Izquierda.

Ante esas intervenciones, Milei apuntó directamente contra Bregman (quien usaba el cartel "Gatito mimoso de Trump") y la calificó como “Chilindrina troska”, en alusión al personaje televisivo de "El Chavo del 8", y a su filiación trotskista.

“¿Qué te pasa, Chilindrina Troska (o trotska)? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale”, lanzó el libertario desde el atril, en medio de la sesión.

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"
La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía

La diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) llevó a la Asamblea Legislativa el cartel para Milei que decía "Gatito mimoso de Trump"

También dirigió críticas a Nicolás del Caño.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, afirmó, en referencia al histórico escaso caudal electoral de la izquierda.

El de este domingo se trató del tercer discurso de apertura de sesiones ordinarias de Milei, en el que combinó un balance de gestión con pasajes de fuerte confrontación política, especialmente dirigidos a la oposición de izquierda y del kirchnerismo ("manga de chorros", les dijo), en línea con su discurso habitual de confrontación ideológica.

