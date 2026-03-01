1 de marzo de 2026 - 22:04

El efusivo abrazo de Milei a Bullrich que "rompió el protocolo" en la Asamblea Legislativa

El Presidente se bajó del atril desde el que brindaba su discurso para celebrar los logros de gestión de la exministra de Seguridad y hoy senadora.

Milei abraza a Bullrich en la Asamblea Legislativa 2026

Milei abraza a Bullrich en la Asamblea Legislativa 2026

Mientras Bullrich se encontraba en el recinto, el mandatario se acercó hasta donde ella estaba y la abrazó, en un gesto que fue interpretado como un fuerte respaldo político a quien fuera ministra de Seguridad hasta diciembre pasado.

En materia de seguridad sobre su gestión, Milei sostuvo que, “tras un accionar implacable de la doctora Bullrich”, el Gobierno impulsó reformas legislativas como la ley antimafia, el requisito de datos genéticos y la ley de reincidencia y reiterancia y unificación de condenas “para cortar con este flagelo”. También mencionó la puesta en marcha del Plan Bandera y el protocolo antipiquete como parte de la estrategia oficial.

El Presidente afirmó que, como resultado de esas medidas, se logró bajar la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional y reducir en un 65% los homicidios en Rosario.

Además, señaló que en 2025 se consiguió una reducción del 20% en los robos, “el valor más bajo de la historia reciente, sin contar el período de encierro por la cuarentena”.

Milei también aseguró que el Gobierno está “poniendo orden en las fronteras, donde los narcos entraban y salían a su antojo” y remarcó que, tal como había prometido en campaña, se terminó con los piquetes, que según sus cifras pasaron de 9.000 por año a cero.

