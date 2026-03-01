Luis Petri tuvo protagonismo en la Asamblea Legislativa: por qué lo elogió Javier Milei

El mendocino Luis Petri tuvo un momento de protagonismo pleno en medio del discurso de Javier Milei .

Fue cuando el Presidente se refirió a las medidas en el Ministerio de Defensa , el anterior cargo que ocupó el hoy diputado nacional de La Libertad Avanza .

"No podemos ser un país indefenso antes amenazas externas en un mundo que exige cada vez más preparación", expresó Milei, antes de advertir que el Gobierno nacional seguirá elevando las "capacidades de defensa hasta los estándares que el contexto geopolítico demanda".

"En este sentido ya hemos iniciado un proceso sostenido y responsable de recuperación y modernización del instrumento militar . Tras décadas de postergación, hemos llevado una modernización histórica del equipamiento militar a través de la incorporación de 24 aeronaves F-16, helicópteros de montaña y vehículos strykers , entre otros. Un sistema de defensa acorde a la amenaza del presente es el escudo que necesita la prosperidad que vamos a construir como Nación", señaló Milei .

El agradecimiento al "hoy diputado Petri" se veía venir y se produjo inmediatamente después. En ese momento, una de las cámaras de la transmisión lo puso en primer plano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028283750849585337&partner=&hide_thread=false Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia!



Equipar, modernizar y reivindicar a las FFAA



Gracias @JMilei #AsambleaLegislativa2026 pic.twitter.com/vQSiCBLEdZ — Luis Petri (@luispetri) March 2, 2026

La respuesta de Petri vino por las redes sociales. "Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia! Equipar, modernizar y reivindicar a las FFAA", expresó el legislador.

También posteó otro elogio a Milei. "Enorme mensaje de @JMilei, el Presidente más reformista de la Historia! La Argentina se define por valores morales, hacer lo correcto debe volver a ser rentable y lo injusto, inviable!", expresó.

Milei mencionó a varios de sus ministros a la hora de reinvindicar los llamados logros del Gobierno. Entre ellos, a Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).