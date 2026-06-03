Aseguran que Alfredo Cornejo "está convencido" de que hay que eliminar las elecciones intermedias

"¿Qué es lo que quiere el gobernador con la reforma de la Constitución?" , se ha preguntado el justicialismo en la Legislatura. La respuesta a esta pregunta la dio hoy el senador cornejista Néstor Majul: " Está convencido de que hay que votar cada cuatro años" .

De esta manera, el legislador cornejista buscó darle impulso a un proyecto de eliminación de las elecciones intermedias que por ahora no ha pasado de su presentación formal. Es decir, no se discute ni siquiera en las comisiones del Senado todavía.

Suena raro, debido a que las iniciativas que impulsa el Gobierno provincial normalmente toman máxima velocidad cuando entran a la Casa de las Leyes. Una de las razones es que el oficialismo, con sus aliados, tiene los votos suficientes para aprobar casi todo lo que quiera el gobernador sin depender de la oposición.

Para el caso de la reforma de la Constitución provincial, ese apuro no existe . En el cornejismo afirman que esto se debe a que la ley de necesidad de la reforma requiere dos tercios , requisito que está muy cerca de alcanzar, pero para el cual le hacen falta dos votos opositores en el Senado.

De todos modos, Majul aseguró que Cornejo de verdad quiere eliminar las elecciones intermedias. "Cuando lo discutí con él, me dijo: 'Dale para adelante'. Dejó en claro que no es una prioridad para la que se va a poner el gobierno detrás, pero está convencido de que hay que votar cada cuatro años", sostuvo el senador, en charla con la "Mesa Política" de Aconcagua Radio.

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Y volvió a defender la necesidad de eliminar las elecciones intermedias para "adecuar el sistema a esta realidad" y "para que los de la política no nos hablemos entre nosotros solamente". En este sentido, recalcó que la gente "participa más en las elecciones ejecutivas, le da más valor al gobernador y al intendente que a los legisladores".

Majul aseguró que no hay ninguna especulación extraña detrás de la eliminación de los comicios cada dos años y puso como ejemplo que en su departamento, Maipú, el radicalismo nunca ha ganado una elección ejecutiva y -a excepción de las de febrero pasado- se suele impone precisamente en las intermedias.

Ratificó además que en estos días hay mucho diálogo con la oposición para ampliar el temario de la reforma a asuntos como el ciclo de sesiones ordinarias de la Legislatura, que arranca recién en mayo de cada año.

El senador radical insistió también en la necesidad de que los procesos electorales no sean tan frecuentes, para que puedan gestionar los gobiernos, y también sostuvo que un cambio de este tipo mejorará hasta el ejercicio de la oposición. "Tiene que saber el gobierno con quién hablar durante cuatro años a nivel oposición, y no que el opositor se lo cambien cada dos años", expresó.

Sobre Patricia Bullrich y su apoyo a Luis Petri

Este lunes, en su visita a Mendoza, la senadora nacional Patricia Bullrich difundió un fuerte mensaje de respaldo al diputado nacional Luis Petri, uno de los principales referentes del oficialismo nacional en la provincia y quien mantiene aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. "Tengo una enorme confianza, lo apoyo de corazón", aseguró Petri.

Pero resulta que Petri no es el candidato a gobernador que preferiría Alfredo Cornejo. Más bien, todo lo contrario. Por eso el senador Néstor Majul aprovechó su cercanía con Bullrich para opinar que la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza no le ha levantado la mano a Petri en términos electorales.

Majul sostuvo que cree que el año que viene se va a mantener la "alianza estratégica" entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza y remató: "Estoy convencido de que Patricia va a respetar la estrategia que marque el gobernador".

El senador radical trabajó dos años como funcionario de Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación y por eso dice que la conoce. El vínculo es real: en su visita a Mendoza, la legisladora accedió a un ping pong de preguntas y respuestas con Majul para las redes sociales.

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En el peloteo, Majul le preguntó a Bullrich: "Si te fueses un año del país, ¿a qué gobernador dejarías en tu casa a cargo de las cuentas y de tu familia? Por supuesto que la senadora nacional cabeceó ese centro: "¡A Cornejo!", respondió.