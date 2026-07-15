15 de julio de 2026 - 10:05

La Provincia autorizó la venta directa en dólares de un inmueble propio en CABA: de cuánto fue el monto

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral abonará US$ 450.000 en cuotas y asumirá las expensas, tributos y servicios adeudados.

La operación será con un organismo público interjurisdiccional por US$ 450.000, una modalidad prevista en la Ley 8.706.

La operación será con un organismo público interjurisdiccional por US$ 450.000, una modalidad prevista en la Ley 8.706.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó este miércoles la venta directa de un inmueble de su propiedad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), en una operación valuada en US$ 450.000.

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Por Martín Fernández Russo

La transacción fue aprobada mediante la Resolución Nº 7 de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DI.Ge.BI.RE), publicada en el Boletín Oficial.

La propiedad se encuentra en calle San Martín 469/473 y 483, piso 3°, con cochera, en la Ciudad de Buenos Aires, y forma parte del patrimonio que pertenecía al ex Ente de Fondos Residuales (EFOR), cuya administración quedó a cargo de la DI.Ge.BI.RE.

Según la resolución, la oferta presentada por la COMARB coincidió con la tasación realizada por un corredor inmobiliario autorizado, que fijó el valor del inmueble en US$ 450.000.

Además, el organismo provincial consideró conveniente la operación y propuso una contraoferta que mantuvo el precio, pero modificó las condiciones de pago. Esa propuesta fue aceptada por unanimidad por la Comisión Arbitral el 14 de abril de 2026.

Cómo será la forma de pago

El acuerdo establece un anticipo de US$ 90.000 y el saldo restante en cuatro cuotas anuales de US$ 90.000 cada una, que serán abonadas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento de cada pago.

La resolución también dispone que el comprador asumirá el pago de las deudas por expensas, tributos y servicios, que al momento de la operación ascienden a $28.459.648,99.

Asimismo, la escritura traslativa de dominio se concretará únicamente una vez cancelado el precio total y las obligaciones accesorias previstas en el acuerdo.

Los fundamentos de la venta directa

La DI.Ge.BI.RE justificó la operación al señalar que la COMARB es un organismo público interjurisdiccional, por lo que la transacción encuadra dentro de la excepción prevista en el artículo 144, inciso c, de la Ley Provincial 8.706, que habilita la contratación directa entre entidades públicas.

En los considerandos de la resolución también se destaca que el inmueble no posee actualmente un uso específico para la Provincia y presenta escasas posibilidades de venta mediante los mecanismos ordinarios, como una subasta pública.

El expediente agrega que la operación respeta los principios de transparencia y razonabilidad, ya que el precio de venta coincide con la tasación oficial, contempla una financiación en moneda extranjera, prevé intereses punitorios en caso de mora y transfiere al comprador el pago de las cargas e impuestos asociados al inmueble.

La Asesoría Letrada de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado emitió un dictamen favorable y concluyó que, en este caso, se encontraban acreditadas las condiciones legales para apartarse del procedimiento general de venta mediante subasta pública y avanzar con una contratación directa entre organismos públicos.

La resolución

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