García Zalazar ratificó su candidatura a gobernador y minimizó el apoyo de Patricia Bullrich a Petri

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar , es parte del “equipo de Cornejo ” que empieza a medirse en las encuestas de cara a las elecciones 2027 . Fue el primero del gabinete en manifestar públicamente su interés en suceder al gobernador y, por eso, se mantiene cerca de la vidriera política, como ocurrió durante la visita de la senadora de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , el martes pasado.

"Lo apoyo de corazón": el mensaje de Patricia Bullrich a Luis Petri en su visita a Mendoza

La dirigente nacional generó revuelo por su conflicto con el presidente Javier Milei , una situación que luego intentó despejar en conferencia de prensa. Más allá de eso, el diputado nacional de LLA, Luis Petri, aprovechó la visita para mostrarse junto a ella y salir “bendecido” en esta prematura campaña electoral.

Por eso, publicó un video en el que Bullrich ratifica su apoyo hacia él, aunque ante la consulta periodística sobre si tenía un candidato para Mendoza evitó definiciones tajantes: “Mendoza va a elegir sus candidatos de una manera democrática y hay muchos ”, afirmó.

Este jueves, García Zalazar se hizo eco de esa declaración, pese a que el petrismo se adjudicó el respaldo de la exministra de Seguridad de la Nación.

“ Patricia Bullrich es la mujer más inteligente que tiene hoy la política argentina y la que más mide, así que tiene razón. No puedo decir otra cosa ”, dijo entre risas durante una rueda de prensa en el Ángel Bustelo.

Luego de destacar su participación en la White Hat Conference 2026, García Zalazar dejó en claro que la disputa interna dentro de Cambia Mendoza sigue abierta.

“Como hemos dicho otras veces, esas cosas se van a ir definiendo en los próximos meses. Por supuesto, quiero ser candidato y estamos trabajando para ser una opción en 2027”, sostuvo. Sin embargo, no es el único en el gabinete, ya que también ha expresado su interés en ser el candidato oficialista Natalio Mema, ministro de Gobierno.

Tadeo García Zalazar pidió mantener las PASO

En medio del debate nacional por la eliminación de las elecciones primarias, el ministro defendió la continuidad de las PASO en Mendoza y consideró que han sido útiles para ordenar la competencia interna.

“A nuestro modo de ver, en nuestro espacio las PASO siempre fueron una herramienta de selección de candidatos que Mendoza ha utilizado y que ha servido. No así a nivel nacional”, expresó.

Y agregó: “Primero habrá toda una discusión sobre si se mantienen o no las primarias y, una vez resuelta esa discusión, en el marco de los frentes o de los partidos que integran el frente, veremos cuáles son las posibilidades para 2027”.

Además, buscó bajar la tensión electoral y aseguró que todavía no es un tema prioritario para la ciudadanía. “Falta mucho y por ahora no está en las posibilidades ni en la agenda de la gente. Creo que la agenda que tenemos que mostrar es de gestión”, afirmó.

De todos modos, dejó en claro su postura favorable a sostener el sistema de primarias: “Yo prefiero que sí. Por ejemplo, cuando fui candidato a intendente de Godoy Cruz las hemos utilizado y han funcionado muy bien. Han sido un mecanismo de selección de candidatos al interior de los frentes”.

“Para gobernador igual. Han servido para la preselección. Creo que en Mendoza la ciudadanía les ha dado una buena utilidad, porque son quienes eligen los candidatos de cada partido”, concluyó.