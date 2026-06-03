3 de junio de 2026 - 10:43

Un diputado kirchnerista no toleró el "show de Bullrich" y se retiró de la White Hat Conference

La primera jornada de la White Hat Conference 2026 estuvo marcada por la visita de Patricia Bullrich y un referente del kirchnerismo mendocino decidió marcharse cuando llegó.

Patricia Bullrich rodeada por Luis Petri y dirigentes de su espacio en el hotel Sheraton.&nbsp;

Patricia Bullrich rodeada por Luis Petri y dirigentes de su espacio en el hotel Sheraton. 

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Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La White Hat Conference 2026 convocó a especialistas en ciberdelito y ciberseguridad de todo el mundo y, por eso, dirigentes de diferentes espacios políticos se mostraron interesados en asistir e informarse de primera mano sobre esta problemática. Pero la jornada del martes estuvo marcada por la visita de Patricia Bullrich, quien participó de un panel sobre sus experiencias anteriores como ministra de Seguridad de la Nación.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado llegó a la provincia envuelta en un conflicto con el propio presidente Javier Milei, por lo que el evento desarrollado en el hotel Sheraton tomó de lleno características políticas.

Además, varios dirigentes del oficialismo provincial fueron a recibirla, entre ellos dos que buscan ser candidatos a gobernador: el diputado nacional Luis Petri y el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar.

Patricia Bullrich en Mendoza
Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad. Junto a ella estuvieron los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez además del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar

Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad. Junto a ella estuvieron los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez además del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar

A quien no le gustó para nada esta situación fue al diputado provincial de Frente Patria, Lucas Ilardo. El referente del kirchnerismo mendocino asistió a la conferencia junto al concejal de Godoy Cruz, Martín González, pero cuando apareció Bullrich rodeada por una tropa de Cambia Mendoza decidió retirarse.

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“Celebro que Mendoza sea sede de eventos como la #WhiteHatConference. Hoy aprendí mucho sobre un tema que me interesa y en el que quiero trabajar desde la legislación: la ciberseguridad, el ciberdelito y las estafas digitales”, sostuvo en sus redes sociales.

Y agregó: “No estamos hablando del futuro, sino del presente. Y la realidad es que venimos bastante atrás. Es momento de tomarnos en serio estos desafíos y construir herramientas para proteger a las personas”.

El evento fue un 9. Hubiera sido un 10 si al final no aparecía Patricia Bullrich a politizarlo y montar un show innecesario. Todo lo demás, impecable”, completó.

Luego, en otro tuit posterior, Ilardo disparó: “Por esto me fui. En un evento muy importante se comportaron como adolescentes en un viaje de egresados. Patético”.

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