Un diputado kirchnerista no toleró el "show de Bullrich" y se retiró de la White Hat Conference

La White Hat Conference 2026 convocó a especialistas en ciberdelito y ciberseguridad de todo el mundo y, por eso, dirigentes de diferentes espacios políticos se mostraron interesados en asistir e informarse de primera mano sobre esta problemática. Pero la jornada del martes estuvo marcada por la visita de Patricia Bullrich , quien participó de un panel sobre sus experiencias anteriores como ministra de Seguridad de la Nación.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado llegó a la provincia envuelta en un conflicto con el propio presidente Javier Milei , por lo que el evento desarrollado en el hotel Sheraton tomó de lleno características políticas.

Además, varios dirigentes del oficialismo provincial fueron a recibirla, entre ellos dos que buscan ser candidatos a gobernador: el diputado nacional Luis Petri y el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar .

Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad. Junto a ella estuvieron los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez además del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar

A quien no le gustó para nada esta situación fue al diputado provincial de Frente Patria, Lucas Ilardo . El referente del kirchnerismo mendocino asistió a la conferencia junto al concejal de Godoy Cruz, Martín González , pero cuando apareció Bullrich rodeada por una tropa de Cambia Mendoza decidió retirarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasilardo/status/2061955337666654293&partner=&hide_thread=false Celebro que Mendoza sea sede de eventos como la #WhiteHatConference. Hoy aprendí mucho sobre un tema que me interesa y en el que quiero trabajar desde la legislación: la ciberseguridad, el ciberdelito y las estafas digitales.



No estamos hablando del futuro, sino del presente. Y… pic.twitter.com/d8xut49Fjq — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 2, 2026

“Celebro que Mendoza sea sede de eventos como la #WhiteHatConference. Hoy aprendí mucho sobre un tema que me interesa y en el que quiero trabajar desde la legislación: la ciberseguridad, el ciberdelito y las estafas digitales”, sostuvo en sus redes sociales.

Y agregó: “No estamos hablando del futuro, sino del presente. Y la realidad es que venimos bastante atrás. Es momento de tomarnos en serio estos desafíos y construir herramientas para proteger a las personas”.

“El evento fue un 9. Hubiera sido un 10 si al final no aparecía Patricia Bullrich a politizarlo y montar un show innecesario. Todo lo demás, impecable”, completó.

Luego, en otro tuit posterior, Ilardo disparó: “Por esto me fui. En un evento muy importante se comportaron como adolescentes en un viaje de egresados. Patético”.