Emergencia económica: la oposición propone bajar impuestos y el oficialismo alerta por el costo

Los diputados provinciales de La Unión Mendocina, Jorge Difonso y Rolando Scanio , presentaron un proyecto de ley para declarar la Emergencia Económica y Social en todo el territorio provincial, con el objetivo de instrumentar una serie de beneficios fiscales, financieros y administrativos destinados a aliviar la situación de productores, pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y otras actividades económicas.

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La iniciativa propone que el Ministerio de Producción y Economía sea la autoridad de aplicación y contempla un paquete de medidas que incluye exenciones impositivas, reducción de cargas tributarias, suspensión de embargos y ejecuciones judiciales, beneficios sobre las tarifas de servicios públicos y la creación de líneas de crédito subsidiadas para los sectores alcanzados.

El proyecto ya generó las primeras diferencias políticas. Mientras desde La Unión Mendocina sostienen que la situación económica exige medidas extraordinarias para evitar un mayor deterioro del aparato productivo, desde el oficialismo de Cambia Mendoza consideran que la propuesta tendría un elevado costo fiscal y pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas provinciales.

La iniciativa declara la Emergencia Económica y Social en toda la provincia y faculta al Ministerio de Producción y Economía para reglamentar los alcances de la norma en caso de ser aprobada.

Entre las medidas contempladas figura la exención, por una temporada, del pago del canon de agua al Departamento General de Irrigación . También propone solicitar la suspensión de juicios, embargos y demás ejecuciones judiciales vinculadas con los sectores alcanzados por la emergencia.

En materia tributaria, el proyecto incorpora la posibilidad de establecer exenciones de hasta cinco años en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y los tributos patrimoniales, dependiendo de la actividad económica desarrollada.

A ello se suma la suspensión de impuestos provinciales incluidos en las tarifas de agua y energía, la implementación de un cuadro tarifario diferencial para la energía eléctrica destinada al riego agrícola y la creación de líneas de financiamiento con tasas subsidiadas o incluso a tasa cero, períodos de gracia acordes a los ciclos productivos y requisitos patrimoniales más flexibles.

La iniciativa también plantea que el Gobierno provincial gestione ante la Nación la suspensión de cobros judiciales e impuestos nacionales para los sectores comprendidos en la emergencia.

Los argumentos

En los fundamentos del proyecto, Difonso y Scanio sostienen que la economía mendocina atraviesa un escenario de "fuerte tensión financiera", particularmente en las actividades agrícolas, donde advierten sobre una combinación de caída de la rentabilidad, dificultades para acceder al crédito, demoras en los pagos a productores y retracción en la venta de insumos.

Los legisladores mencionan especialmente la situación de la vitivinicultura y del sector ajero, dos actividades centrales para la economía provincial. Según indican, los bajos precios obtenidos por los productores y el aumento de los costos comprometen la capacidad de inversión para las próximas campañas y ponen en riesgo la continuidad de numerosos emprendimientos.

En ese contexto, el diputado Jorge Difonso afirmó a Los Andes que "las principales actividades económicas de Mendoza están atravesando un momento de fuerte tensión", situación que, según explicó, alcanza a la producción, el comercio, la industria, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.

El diputado provincial de La Unión Mendocina, Jorge Difonso. Ramiro Gómez / Los Andes.

El legislador aseguró que la cadena de pagos "está muy cerca de romperse y, en algunos casos, ya está rota", debido a la acumulación de cheques rechazados, el endeudamiento creciente, la caída de las ventas y la imposibilidad de acceder al financiamiento.

También señaló que muchos productores enfrentan precios que no alcanzan a cubrir los costos de producción, mientras otros directamente mantienen parte de su producción sin cosechar por la falta de rentabilidad. A ese escenario sumó el incremento del costo de los insumos y la carga tributaria que, según sostuvo, también impacta sobre los servicios públicos.

"Por eso estamos impulsando la emergencia económica en Mendoza antes de que el problema sea mayor", expresó Difonso al defender la iniciativa.

El diputado aclaró que el proyecto está orientado específicamente a productores, pymes, empresas y trabajadores autónomos, sectores que, a su entender, requieren herramientas extraordinarias para sostener la actividad económica y preservar el empleo.

La respuesta del oficialismo

Desde Cambia Mendoza manifestaron que comparten el diagnóstico sobre las dificultades que atraviesan las economías regionales, aunque cuestionaron la eficacia y viabilidad de las medidas impulsadas por la oposición.

El presidente del interbloque oficialista en la Cámara de Diputados, Franco Ambrosini, sostuvo que el proyecto "plantea medidas de difícil aplicación práctica" y advirtió que, lejos de solucionar los problemas estructurales que enfrenta el sector productivo, podrían generar un fuerte impacto sobre las finanzas provinciales.

"Entendemos la situación que atraviesan las economías regionales y compartimos la preocupación de nuestros productores, pero el proyecto presentado por la oposición plantea medidas de difícil aplicación práctica porque, lejos de solucionar el problema de fondo, podrían desequilibrar las cuentas públicas y poner en riesgo recursos y servicios esenciales para el funcionamiento de Mendoza", afirmó el legislador.

El diputado provincial y presidente del interbloque Cambia Mendoza, Franco Ambrosini.

Ambrosini sostuvo que la Provincia ya viene implementando distintas herramientas para asistir a los sectores productivos y remarcó que el oficialismo está dispuesto a discutir nuevas alternativas, aunque bajo un criterio de sostenibilidad fiscal.

"Nuestro compromiso es dialogar y analizar herramientas que realmente reactiven al sector productivo —de hecho, desde la Provincia se han generado instrumentos en ese sentido—, pero con la responsabilidad institucional de cuidar el equilibrio fiscal y garantizar que el Estado pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones y servicios básicos para todos los mendocinos", concluyó el dirigente radical.