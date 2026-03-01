Milei vs. Paolo Rocca: "¿Les parece normal pagar USD 4.000 la tonelada de tubos de acero cuando vale USD 1.400?"

Ante la Asamblea Legislativa, el Presidente volvió a cuestionar al CEO de Techint por los presuntos sobreprecios y beneficios derivados del modelo proteccionista.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei cuestionó este domingo por la noche a los empresarios “prebendarios” y afirmó que fueron “cómplices de la corrupción” en el país.

“Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos", resaltó el mandatario, quien días atrás ya se había cruzado por X con "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" (por Paolo Rocca), "Don Gomita Alumínica" (por Javier Madanes Quintanilla) y el "Señor Lengua Floja" (por Roberto Méndez).

En el Congreso, el Presidente continuó: "Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

El empresario Paolo Rocca apeló su procesamiento El empresario Paolo Rocca (Techint), otra vez cuestionado por Javier Milei archivo En tanto, se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4.000 dólares cuando se paga 1.400?".

"¿Y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, avanzó Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca, el CEO de Techint.