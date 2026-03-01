1 de marzo de 2026 - 23:19

Milei vs. Paolo Rocca: "¿Les parece normal pagar USD 4.000 la tonelada de tubos de acero cuando vale USD 1.400?"

Ante la Asamblea Legislativa, el Presidente volvió a cuestionar al CEO de Techint por los presuntos sobreprecios y beneficios derivados del modelo proteccionista.

Javier Milei cruzó a Paolo Rocca durante la Asamblea Legislativa 2026

Javier Milei cruzó a Paolo Rocca durante la Asamblea Legislativa 2026

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei cuestionó este domingo por la noche a los empresarios “prebendarios” y afirmó que fueron “cómplices de la corrupción” en el país.

Leé además

Javier Milei se lanzó contra Myriam Bregman, a quien tildó como chilindrina troska por sus constantes gritos

Quién es "la Chilindrina Troska" que Milei enfrentó en la Asamblea Legislativa

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026

Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Por Redacción Política

En el Congreso, el Presidente continuó: "Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

El empresario Paolo Rocca apeló su procesamiento
El empresario Paolo Rocca (Techint), otra vez cuestionado por Javier Milei

El empresario Paolo Rocca (Techint), otra vez cuestionado por Javier Milei

En tanto, se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4.000 dólares cuando se paga 1.400?".

"¿Y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, avanzó Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca, el CEO de Techint.

Además, hizo alusión al cierre de la empresa de neumáticos Fate: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El frío saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel.

Video clave: el frío saludo entre Milei y Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Por Redacción Política
Milei abraza a Bullrich en la Asamblea Legislativa 2026

El efusivo abrazo de Milei a Bullrich que "rompió el protocolo" en la Asamblea Legislativa

Por Redacción Política
El empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel

El tremendo empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel que ratificó su quiebre total

Por Redacción Política
Javier Milei ante la Asamblea Legislativa 2026

Milei destacó a la minería como eje de gestión: "Cientos de miles de puestos de trabajo"

Por Redacción Política