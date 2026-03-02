Milei destacó a la minería como eje de gestión: "Cientos de miles de puestos de trabajo"

En un discurso atravesado por fuertes cuestionamientos al kirchnerismo y la herencia de su modelo económico , el presidente Javier Milei puso el foco en la minería y el desarrollo energético como ejes estratégicos de lo que viene en su gestión. Así lo dijo ante la Asamblea Legislativa, que encabezó el domingo por la noche.

Con elogios a los resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ), el jefe de Estado sostuvo que el escenario internacional redefine prioridades y que la Argentina cuenta con ventajas estructurales para posicionarse como proveedor clave de recursos.

“En este nuevo mundo, los dos capitales más importantes que puede tener una Nación son sus recursos y su ubicación. Argentina tiene los dos. Pero nuestra ventaja no es solo de recursos. Es de acoplamiento”, afirmó.

El libertario enumeró los activos estratégicos del país y los vinculó con la demanda de Occidente.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos la energía: gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción de escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Y tenemos la ubicación : el extremo sur del continente, con salida a los dos océanos y presencia en la Antártida. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”, señaló.

El presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026 El presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026 EFE

En ese marco, Milei planteó una agenda de reformas orientada a liberar la explotación de recursos y a integrar al país en el comercio global.

“Tenemos que reformar nuestro esquema impositivo. Como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento; no al recaudador de turno”, expresó.

También anticipó una profundización de la apertura económica y de los acuerdos comerciales: “Ratificaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea. Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

El Presidente vinculó esa estrategia con un rediseño del marco legal para el desarrollo primario. “Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, aseveró.

Y precisó el alcance: “Me refiero a todos los recursos: a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.

Comparación con Chile

"La minería se despegará por toda la Cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas, no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1.000.000 de puestos de trabajo reales; no cosas inventadas en el sector público para tapar las atrocidades en materia de empleo", evaluó Milei.

Hacia el final, trazó una proyección productiva vinculada al desarrollo energético y minero. “Veremos crecer la petroquímica, la siderúrgica, el aluminio -pero no el del tongo-, la producción de hidrógeno, el procesamiento de litio y minerales críticos. Y veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia, donde el frío natural y la energía implican y crean condiciones únicas para la infraestructura de la Inteligencia Artificial”, aseguró.

El discurso de Javier Milei