Cornejo se alineó aún más con Milei y su sector justificó las reacciones del Presidente

Cornejo se reunió primero en el Congreso con sus aliados del radicalismo (el gobernador de Chaco, Leandro Zdero , entre ellos) luego escuchó atentamente al Presidente desde la segunda fila del palco de los gobernadores y finalmente cerró con un análisis totalmente elogioso en las redes sociales , en el que ignoró todos los ribetes escandalosos de la asamblea legislativa , que fue de a ratos una pelea de cancha más que un acto institucional.

"Tras el mensaje del presidente @JMilei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, quedó claro que el rumbo elegido apunta a ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro. Argentina necesitaba un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se postergaron y a ordenar la economía ", expresó Cornejo.

Y agregó: "Rendir cuentas sobre lo realizado en este tiempo permite dimensionar los desafíos pendientes. Necesitamos sostener este proceso con responsabilidad institucional, para que estos cambios sean profundos y duraderos".

Para no perder el foco, el mensaje de Cornejo en las redes sociales repitió un libreto conocido y sin fisuras , en el que el gobernador elige mirar para otro lado cuando Milei retorna a su perfil de "outsider" de la política y choca con el peronismo y la izquierda en modo barrabrava.

Por estas horas, buena parte de su gabinete sigue poniendo en vidriera en Canadá la explotación minera que el Presidente defendió a capa y espada en el discurso. En ese aspecto hay una comunión evidente, más importante para el gobernador que el cruce de agresiones de Milei con la oposición.

Cornejo no se subió a ese avión, el que iba a Canadá, pero ya prepara las maletas para viajar a Nueva York, donde será una de las figuras del gran evento "Argentina Week", donde Milei se mostrará como el gran transformador del país y Cornejo figurará como uno de los socios importante.

En el medio, se realizará la Fiesta de la Vendimia, que este año tendrá poca temperatura política y ante la cual Cornejo sólo ha destacado algo que no forma parte de la agenda tradicional del festejo mayor de los mendocinos: el "Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza", en el cual participará el ministro de Economía, Luis Caputo.

Después de una asamblea legislativa a la que faltaron algunas figuras del radicalismo mendocino, como el exgobernador Rodolfo Suárez, y en la cual el peronismo eligió el bajo perfil o la ausencia, como fue el caso de la camporista Anabel Fernández Sagasti, las palabras finales quedaron en manos de Pamela Verasay, la diputada cornejista que mejor interpreta el discurso político del gobernador.

"Es muy importante el trabajo que nos tocará en adelante para debatir las propuestas del gobierno. Es imprescindible que ese debate tenga como objetivo alcanzar las reformas necesarias", analizó la jefa del pequeño bloque "oficial" del radicalismo en la Cámara de Diputados (hay algunos en el bloque de Provincias Unidas).

Verasay incluso justificó las reacciones de Milei. "Entiendo que el Presidente haya reaccionado frente a las provocaciones de los bloques afines al kirchnerismo. El peronismo se niega al lugar de oposición y toma el lugar de provocación. Lo hace en las calles y lo hace acá en la Asamblea Legislativa. Nunca nadie le faltó tanto el respeto a las instituciones ni a un presidente", se despachó la legisladora.

"No comparto como se desarrolló el intercambio entre ese sector y el Presidente. No fue el modo ni las forma que corresponden al Congreso de la Nación", remató Verasay, para que alineamiento total y evidente del cornejismo con Milei no dejara de incluir una pequeña y casi imperceptible dosis de corrección política.