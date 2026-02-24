Le robaron la camioneta a un ministro de Cornejo en la puerta de la casa de otro alto funcionario

Un ministro de Alfredo Cornejo fue víctima en la noche de este lunes de un asalto, en el cual le robaron la camioneta . Se trata de Víctor Fayad, titular de la cartera de Hacienda , quien ante la consulta de este diario confirmó el hecho y también dijo que hasta el momento no ha recuperado el bien que le sustrajeron .

Fayad se encontraba precisamente en la casa de otro funcionario importante: Natalio Mema, ministro de Gobierno provincial . Mema también reconoció el hecho de inseguridad y precisó por su lado que el asalto fue "en la vía pública" .

El ministro de Hacienda descartó algún hecho de violencia vinculado al robo. Todo indica que, sencillamente, la camioneta Toyota de su propiedad no estaba donde la había dejado estacionada cuando Fayad salió de la reunión nocturna.

Fayad relató en este sentido que hizo la denuncia policial anoche y que hasta ahora no ha tenido novedades de la búsqueda.

El Ministerio de Seguridad y Justicia también confirmó el episodio de inseguridad que, en este caso, afecta al propio Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió en la calle Juan H. de Coria de la mencionada localidad de Luján y el elemento sustraído a Fayad fue una camioneta marca Toyota, modelo SW4.

Además hubo otra víctima, identificada como M.R., a quien le robaron de su propio vehículo una billetera con documentación personal, un refractómetro color gris marca Atago una mochila marca Kuikma con dos paletas de pádel y una rueda armada de auxilio marca Bridgestone.

La reseña señala que el personal policial "se encontraba realizando patrullaje preventivo cuando fue desplazado por el CEO a la calle Juan H. de Coria por la sustracción de un rodado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima había dejado estacionado su vehículo Toyota SW4 sobre la vía pública y, al retirarse, advirtió su faltante, dando aviso al 911".

Y agrega: "En el mismo hecho se denunció la sustracción de diversos elementos personales pertenecientes a otra víctima, entre ellos documentación, tarjetas, objetos deportivos y una rueda de auxilio".

En el hecho tomó intervención la Oficina Fiscal de Luján. "La ayudante fiscal dispuso el procedimiento de rigor, el desplazamiento de personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica al lugar del hecho", cierra el informe policial, lo que confirma que la pesquisa continúa.