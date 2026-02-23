Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo, una obra muy reclamada por Mendoza

El Gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con una nueva etapa del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar ocho tramos de la Red Vial Nacional, entre ellos el denominado Tramo Cuyo , que abarca rutas estratégicas para la región.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el procedimiento de privatización dispuesto por el Decreto 97/2025.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , celebró la iniciativa por parte del Estado nacional.

En su cuenta de X, el funcionario expresó: "Del límite con San Luis al límite con Chile : reglas claras e inversión privada. Tal como lo anunció Diego Santilli, estamos cerca de que finalmente se intervenga la Ruta 7 . Mendoza necesita infraestructura estratégica para crecer".

El artículo 1° de la resolución autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0001-LPU26 para la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje de los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, en el marco de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III”.

Ruta Nacional 7, camino a Chile, a licitación. Por Resolución del Ministerio de Economía de la Nación , el equipo de @LuisCaputoOK autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional (Etapa III – Red Federal de Concesiones), que incluye el Tramo Cuyo. Del límite con San Luis… pic.twitter.com/yx34dfRXI4

En el caso del Tramo Cuyo, la documentación técnica específica fue aprobada junto con el pliego de bases y condiciones generales y particulares, el modelo de contrato, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones. Todo el material podrá ser consultado y descargado a través del portal CONTRAT.AR.

Según la resolución, la concesión comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios al usuario y la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Parte del proceso de privatización

La convocatoria forma parte del esquema de privatización total de Corredores Viales SA, declarada sujeta a privatización por la Ley 27.742 y reglamentada posteriormente por el Decreto 97/2025, que habilitó el mecanismo de concesión de obra pública por peaje.

Previamente, el Ministerio de Economía había dado inicio formal al procedimiento mediante la Resolución 1284/2025 y encomendado a la Secretaría de Transporte la elaboración de la documentación licitatoria y la redefinición de los tramos a concesionar.

En ese marco, la Dirección Nacional de Vialidad realizó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III del proyecto y aprobó los informes de cierre correspondientes, incluyendo el del Tramo Cuyo.

Plazos y procedimiento

De acuerdo con el cronograma oficial, las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13, mientras que la presentación de ofertas se fijó hasta el 18 de mayo a las 12. La apertura se realizará ese mismo día a las 13, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también crea una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las ofertas que se presenten.

Con esta convocatoria, el Gobierno nacional pone en marcha la licitación del Tramo Cuyo dentro del nuevo esquema de concesiones viales, que busca transferir al sector privado la operación y mantenimiento de corredores actualmente bajo la órbita estatal.

Cornejo celebró el anuncio y alienta la participación mendocina

El gobernador Alfredo Cornejo destacó que se trata de una obra largamente reclamada por Mendoza y aseguró que “la noticia fue recibida muy bien, ya que la Provincia viene reclamando hace mucho tiempo una solución integral para ese corredor”.

En una conferencia de prensa realizada en Luján de Cuyo expresó que “nos encantaría que empresas mendocinas compitieran”, al señalar que hay constructoras locales con interés en participar en la licitación.

El mandatario provincial explicó que “la Ruta 7 es clave para el Mercosur, no es solo para Argentina”, y remarcó que actualmente “hay más de 1.000 camiones que transitan por allí”, con un flujo diario muy importante.

Advirtió que se trata de “una ruta insegura debido al alto tránsito y al deterioro acumulado por muchos años de dejadez de los gobiernos nacionales”, por lo que manifestó su deseo de que el proceso tenga “muchos oferentes” y cuente con el financiamiento necesario, ya que “es una ruta que requiere una inversión importante”.

Alfredo Cornejo-Esteban Allasino-Luján El gobernador Alfredo Cornejo celebró el anuncio del gobierno nacional sobre la Ruta 7. Prensa Gobierno

Cornejo recordó que días atrás, durante la apertura de sobres de la tercera trocha de la Ruta 40, realizada en la Casa de Gobierno junto al intendente Esteban Allasino, ya se había anticipado que en la semana siguiente se licitaría la Ruta 7, lo que finalmente se concretó.

El Gobernador también destacó el perfil logístico de Mendoza y señaló que, además de sus actividades tradicionales, la provincia “es un punto logístico por su proximidad con Chile y por esa ruta”.

Indicó que existen numerosas empresas de transporte y trabajadores vinculados al sector, que funcionan en el PASIP en San Martín y que próximamente se avanzará en la construcción de un polo logístico en Luján de Cuyo. Por ello, remarcó que “toda la inversión sobre esa ruta ayuda al conjunto de Mendoza”.

Una obra que potenciará a Luján de Cuyo

Por su parte, el intendente Esteban Allasino, señaló en diálogo con Los Andes que está "sumamente contento del anuncio que ha hecho el gobierno nacional y el llamado a licitación para la concesión y desarrollo de la Ruta 7, que es emblemática para Mendoza y que tiene particularidades para el departamento de Luján".

"Por un lado nos va a permitir que el Polo Logístico, la plataforma de conexión para el transporte de mercancías, quede sobre una ruta nueva y moderna", señaló y explicó que la ruta es "conocida por los transportistas como el Panamá terrestre".

"Además, hasta Potrerillos hay un tramo importante y somos muchos los lujaninos que la usamos", apuntó a nivel local.

"Ahora que estamos terminando el verano, los que han viajado a Chile, todos te cuentan las pericias de una ruta rota y desgastada, así que bienvenido. Después de muchos años de frustración y espera, que esta obra inicie y se intervenga la ruta", completó el jefe comunal que ayer se alzó con un triunfo importante en las elecciones municipales.

