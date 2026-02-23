Cambio clave en el Senado: un legislador deja su monobloque y se une a La Libertad Avanza

En una semana decisiva para el Gobierno nacional en el Senado , La Libertad Avanza sumó un nuevo integrante a su bloque y fortaleció su posición en la Cámara alta. El cordobés Luis Juez formalizó su incorporación al oficialismo en la antesala de debates clave.

Hay dictamen en el Senado para la reforma laboral: el oficialismo buscará aprobarla el próximo viernes

LLA logró el dictamen de la reforma laboral y se encamina a sancionar la ley el viernes en el Senado

La decisión se conoció este lunes y se da en un contexto de fuerte actividad legislativa, con sesiones previstas para tratar temas sensibles como la Reforma Laboral, la Ley Penal Juvenil y la Ley de Glaciares. El movimiento reconfigura el mapa político en un momento estratégico.

Hasta ahora, Juez integraba el monobloque bajo el sello de su partido provincial, el Frente Cívico , aunque ya formaba parte del interbloque de La Libertad Avanza. Con este paso, se suma formalmente a la bancada libertaria.

Juez había ido el PRO en diciembre y conformado su propio monobloque en el Senado, aunque ya mantenía afinidad con el oficialismo. Ahora decidió integrarse plenamente a la bancada libertaria.

El legislador viene de estar en el centro de la polémica dentro del mundo libertario. Esto fue tras el episodio protagonizado por el influencer conocido como “Gordo Dan”, quien publicó un mensaje ofensivo contra el senador y su hija con discapacidad. Incluso, muchos seguidores violetas lo tildaban de “traidor”.

No obstante, el jefe de Gabinete en aquel entonces, Guillermo Francos, repudió el contenido del posteo y aclaró que el militante no forma parte del Gobierno.

Senado: cómo queda ante los cambios y posibles movimientos

Con la incorporación de Juez, el bloque de La Libertad Avanza tendrá 21 legisladores, por lo que habrá paridad con el bloque Justicialista, que tiene también 21 miembros.

En paralelo, el peronismo como interbloque registraba hasta este lunes 28 integrantes, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo.

Se trata de los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.