El Senado aprobó los pliegos de dos nuevos fiscales para la Justicia de Mendoza

El Senado de Mendoza aprobó este martes los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir dos cargos clave en el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, Franco Nicolás Scordo y Laura Antonia Nieto quedaron formalmente designados como fiscales de Instrucción en sus respectivas jurisdicciones. Se suman a otros seis nuevos integrantes del MPF que fueron aprobados la semana pasada.

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La ratificación se concretó durante una sesión de acuerdo convocada especialmente, en la que los legisladores realizaron la votación secreta que dio aval definitivo a ambas postulaciones.

La aprobación en la Cámara Alta fue el último paso de un proceso que comenzó con la propuesta del Ejecutivo y que incluyó una audiencia pública encabezada por el senador Walther Marcolini (UCR), realizada en el edificio Margarita Malharro de Torres.

Durante esa instancia, ambos postulantes reunieron un amplio respaldo. El pliego de Scordo recibió 299 adhesiones, mientras que el de Nieto cosechó 593 avales. En ninguno de los casos se presentaron impugnaciones ni objeciones a sus antecedentes o idoneidad para ocupar los cargos.

Con la aprobación legislativa, Scordo asumirá al frente de la Fiscalía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. En tanto, Nieto ocupará el segundo cargo de fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial.

Los otros seis aprobados recientemente

En la sesión de la semana pasada, el Senado aprobó otros seis pliegos para el MPF. Las designaciones correspondieron, en primer término, a Luis Guillermo Parigi, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal Penal de Menores y Tránsito de General Alvear, en la Segunda Circunscripción Judicial. Su candidatura recibió 254 adhesiones durante la audiencia.

También fue aprobado el pliego de Facundo Ezequiel Roa, postulado como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía N° 2 de General Alvear, también en la Segunda Circunscripción Judicial. En su caso, cosechó 467 adhesiones.

Posteriormente, el Senado acompañó el pliego de María Belén Sanz, propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien recibió 541 adhesiones.

El cuarto pliego tratado fue el de Gerardo Manganiello, también propuesto como Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial. Su postulación obtuvo 169 adhesiones y el aval de la Cámara Alta.

Luego fue aprobado el pliego de Fernanda Gabriela Arriagada, propuesta como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía N° 38 de la Primera Circunscripción Judicial, cuya candidatura sumó 279 adhesiones.

Finalmente, el Senado ratificó la postulación de Pablo Gabriel Fossaroli, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial. El postulante recibió 388 adhesiones.