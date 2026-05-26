26 de mayo de 2026 - 11:22

Milei evitó confrontar con el arzobispo García Cuerva, pero tildó de exagerado hablar de "terrorismo" en las redes

A diferencia de otras ocasiones, el Presidente apostó por el diálogo y aseguró que considera legítimas las críticas expresadas por el líder católico durante el tedeum.

Javier Milei en el Tedeum 2026

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Durante una entrevista con radio Mitre, Milei sostuvo que no se sintió ofendido por los planteos del referente de la Iglesia y rechazó cualquier comparación con la tensión que existió entre el kirchnerismo y el entonces cardenal Jorge Bergoglio antes de convertirse en Papa.

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“Lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida”, afirmó el mandatario. Y agregó: “Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es súper valioso”.

En ese sentido, el Presidente destacó el rol de mediación que pueden tener las autoridades religiosas en medio de un clima político cada vez más confrontativo. “Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación”, expresó.

Sin embargo, Milei relativizó las declaraciones sobre un supuesto “terrorismo digital” y sostuvo que el concepto resulta exagerado para describir discusiones o agresiones verbales en plataformas sociales.

Javier Milei en el Tedeum 2026
Javier Milei en el Tedeum 2026

Javier Milei en el Tedeum 2026

“Twitter (X) es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, vaya y se baja de la red, no es tan problemático”, afirmó el jefe de Estado.

Luego profundizó su postura y marcó diferencias entre la violencia física y las discusiones virtuales: “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”.

Para Milei, muchas veces las redes funcionan como un espacio donde distintos sectores canalizan frustraciones frente al contexto político y económico. “Me parece que la palabra es un poco exagerada para una persona que de repente está teclando y está dando su opinión”, concluyó.

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