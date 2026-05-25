Tras el duro mensaje de la Iglesia, Milei reunió al Gabinete para calmar la interna libertaria

Tras participar del Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y de las actividades oficiales en el Cabildo, Javier Milei reunió este lunes a todo su gabinete en la Casa Rosada , en medio de las tensiones internas que atraviesan al Gobierno.

Transformado en LEGO, Milei celebró el 25 de Mayo junto a Belgrano: el video

Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva pidió en el Tedeum: "Basta de arengar la división, nadie se salva solo"

Del encuentro participaron figuras que en los últimos días habían protagonizado cruces públicos, como Santiago Caputo , Martín Menem , Patricia Bullrich y Manuel Adorni . Como era de esperarse, la vicepresidente Victoria Villarruel no estuvo presente, que ni siquiera fue invitada a la ceremonia religiosa.

El nerviosismo se desató a raíz de un usuario de X atribuido a Menem. Sin embargo, el elenco trató de mostrar armonía y cercanía con los presentes . También saludó desde el balcón. La idea fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento, con las sanciones de las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.

La reunión se realizó pocas horas después del picante mensaje pronunciado por el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva , quien durante el Tedeum pidió mayor diálogo entre los dirigentes y cuestionó el nivel de confrontación política.

Embed | El presidente Javier Milei saluda a la gente en la Casa Rosada junto a su hermana y luego abraza a Santiago Caputo tras la celebración del 25 de mayo!



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Dos grandes ausencias: las razones

En la sede del Ejecutivo también estuvieron presentes distintos ministros del gabinete nacional, entre ellos Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Las únicas ausencias fueron las de Sandra Pettovello, quien se encontraba en Roma por compromisos oficiales, y Luis Caputo, que no asistió debido a un fuerte cuadro gripal. según trascendió.

La convocatoria de Milei se dio en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo, luego de varios episodios de diferencias públicas entre dirigentes cercanos al presidente y referentes del espacio libertario en el Congreso y el Ejecutivo.