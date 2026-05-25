25 de mayo de 2026 - 16:12

Tras el duro mensaje de la Iglesia, Milei reunió al Gabinete para calmar la interna libertaria

Participaron Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni, entre otros. La idea es reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento.

Javier Milei, con miembros de su Gabinete, en el balcón de la Casa Rosada.&nbsp;

Javier Milei, con miembros de su Gabinete, en el balcón de la Casa Rosada. 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Del encuentro participaron figuras que en los últimos días habían protagonizado cruces públicos, como Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni. Como era de esperarse, la vicepresidente Victoria Villarruel no estuvo presente, que ni siquiera fue invitada a la ceremonia religiosa.

El nerviosismo se desató a raíz de un usuario de X atribuido a Menem. Sin embargo, el elenco trató de mostrar armonía y cercanía con los presentes. También saludó desde el balcón. La idea fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento, con las sanciones de las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.

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Dos grandes ausencias: las razones

En la sede del Ejecutivo también estuvieron presentes distintos ministros del gabinete nacional, entre ellos Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Las únicas ausencias fueron las de Sandra Pettovello, quien se encontraba en Roma por compromisos oficiales, y Luis Caputo, que no asistió debido a un fuerte cuadro gripal. según trascendió.

La convocatoria de Milei se dio en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo, luego de varios episodios de diferencias públicas entre dirigentes cercanos al presidente y referentes del espacio libertario en el Congreso y el Ejecutivo.

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