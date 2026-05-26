Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de buscar "exparejas de funcionarios de LLA para que destruyan a sus ex".

La diputada Lilia Lemoine por La Libertad Avanza lanzó fuertes acusaciones contra su par Marcela Pagano , a quien señaló como una supuesta operadora política dedicada a recopilar información contra dirigentes oficialistas. En medio de la polémica, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a Lemoine al compartir su publicación en redes sociales y escribir: “ Las operetas vienen marchando ”.

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Mediante un tuit en su cuenta de X, Lemoine apuntó directamente contra Pagano y señaló que "la examante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza" . Luego sumó que " está buscando a las exparejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que destruyan a sus ex ”.

Además, la legisladora sostuvo que "varios diputados y referentes" del espacio habrían recibido amenazas relacionadas con presuntas grabaciones realizadas dentro del Congreso. “ Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso ”, afirmó Lemoine, quien denunció supuestas maniobras de espionaje y utilización de ese material con fines políticos.

En el mismo posteo, la diputada oficialista vinculó a Pagano con el caso de la familia de Nahuel Gallo y aseguró que habría intentado generar conflictos internos para obtener beneficios políticos.

"Ese mismo modus operandi lo aplicó con la familia de Nahuel Gallo. Generó peleas intrafamiliares primero para convencer a una parte de la familia que le sea útil y luego para quebrar a la otra parte por no prestarse al juego", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2059103690909192643&partner=&hide_thread=false La ex amante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza; Marcela Pagano, está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que DESTRUYAN a sus ex.

Además de las amenazas que han… — Lilia Lemoine (@lilialemoine) May 26, 2026

Lemoine también acusó a su excompañera de bancada de realizar “chantaje y extorsión” y de utilizar “el sistema judicial como herramienta”. En esa línea, afirmó que Pagano tendría vínculos con jueces y fiscales a través de Franco Bindi, a quienes señaló por supuestas “situaciones non sanctas”.

La legisladora libertaria además sostuvo que Pagano habría impulsado versiones para perjudicarla públicamente. “Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... lo vendieron al aire Mauro Federico con Rial y aún insiste con esa ABSURDA NARRATIVA para desacreditarme y cuando yo suene la alarma... me ignoren”, escribió.

lilia lemoine y marcela pagano

Por último, Lemoine relacionó el conflicto actual con la disputa interna que meses atrás se produjo en torno al control de la comisión de Juicio Político en Diputados. “Es monstruoso. Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”, concluyó.