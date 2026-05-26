26 de mayo de 2026 - 11:02

Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de buscar "exparejas de funcionarios de LLA para que destruyan a sus ex"

La publicación de la diputada libertaria que en el que acusó a su excompañera de bloque de "chantaje y extorsión" fue avalado por Milei.

Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de buscar exparejas de funcionarios de LLA para que destruyan a sus ex.

Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de buscar "exparejas de funcionarios de LLA para que destruyan a sus ex".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada Lilia Lemoine por La Libertad Avanza lanzó fuertes acusaciones contra su par Marcela Pagano, a quien señaló como una supuesta operadora política dedicada a recopilar información contra dirigentes oficialistas. En medio de la polémica, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a Lemoine al compartir su publicación en redes sociales y escribir: “Las operetas vienen marchando”.

Leé además

lilia lemoine cuestiono a mirtha legrand y defendio la economia del gobierno

Lilia Lemoine cuestionó a Mirtha Legrand y defendió la economía del Gobierno
Humberto Mingorance, presidente de Aysam, fue imputado por contaminación de canales.

La Justicia imputó al presidente y a otros dos directivos de Aysam por contaminación en Los Corralitos

Por Redacción Política
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2059104132179304630&partner=&hide_thread=false

Mediante un tuit en su cuenta de X, Lemoine apuntó directamente contra Pagano y señaló que "la examante de Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza". Luego sumó que "está buscando a las exparejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que destruyan a sus ex”.

Además, la legisladora sostuvo que "varios diputados y referentes" del espacio habrían recibido amenazas relacionadas con presuntas grabaciones realizadas dentro del Congreso. “Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso”, afirmó Lemoine, quien denunció supuestas maniobras de espionaje y utilización de ese material con fines políticos.

marcela pagano y javier milei
Marcela Pagano junto a Javier Milei cuando la diputada aún pertenecía a La Libertad Avanza.

Marcela Pagano junto a Javier Milei cuando la diputada aún pertenecía a La Libertad Avanza.

En el mismo posteo, la diputada oficialista vinculó a Pagano con el caso de la familia de Nahuel Gallo y aseguró que habría intentado generar conflictos internos para obtener beneficios políticos.

"Ese mismo modus operandi lo aplicó con la familia de Nahuel Gallo. Generó peleas intrafamiliares primero para convencer a una parte de la familia que le sea útil y luego para quebrar a la otra parte por no prestarse al juego", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2059103690909192643&partner=&hide_thread=false

Lemoine también acusó a su excompañera de bancada de realizar “chantaje y extorsión” y de utilizar “el sistema judicial como herramienta”. En esa línea, afirmó que Pagano tendría vínculos con jueces y fiscales a través de Franco Bindi, a quienes señaló por supuestas “situaciones non sanctas”.

La legisladora libertaria además sostuvo que Pagano habría impulsado versiones para perjudicarla públicamente. “Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... lo vendieron al aire Mauro Federico con Rial y aún insiste con esa ABSURDA NARRATIVA para desacreditarme y cuando yo suene la alarma... me ignoren”, escribió.

lilia lemoine y marcela pagano

Por último, Lemoine relacionó el conflicto actual con la disputa interna que meses atrás se produjo en torno al control de la comisión de Juicio Político en Diputados. “Es monstruoso. Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La legisladora de Unión por la Patria afirmó que no existen fundamentos científicos para eliminar la normativa y defendió su impacto en los hábitos de consumo.

Etiquetado frontal: Fernández Sagasti criticó el proyecto del Gobierno y apuntó contra el "lobby empresarial"

Por Jorge Yori
Javier Milei en el Tedeum 2026

Milei evitó confrontar con el arzobispo García Cuerva, pero tildó de exagerado hablar de "terrorismo" en las redes

Por Redacción Política
Nicolás Scordo fue aprobado como nuevo fiscal de instrucción. 

El Senado aprobó los pliegos de dos nuevos fiscales para la Justicia de Mendoza

El papa León XIV junto a Javier Milei durante la visita al Vaticano

Milei reveló la fecha en que el papa León XIV visitaría Argentina: "Es muy probable"

Por Redacción Política