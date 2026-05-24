Lilia Lemoine cuestionó a Mirtha Legrand y defendió la economía del Gobierno

Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la polémica luego de cuestionar públicamente a Mirtha Legrand por sus comentarios sobre la situación económica del país y el presente de los teatros de la avenida Corrientes. La diputada de La Libertad Avanza utilizó sus redes sociales para defender la gestión de Javier Milei y apuntar contra figuras del espectáculo.

La controversia comenzó después de la emisión de La Noche de Mirtha , donde la conductora dialogó con Adrián Suar sobre el movimiento teatral en Buenos Aires. Durante el intercambio, Legrand destacó la gran convocatoria que mantienen los espectáculos en plena crisis económica y reconoció su sorpresa por el fenómeno.

Suar, por su parte, sostuvo que las salas atraviesan un buen momento y remarcó que el público continúa acompañando las propuestas teatrales. La reflexión de la histórica conductora no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones políticas en redes sociales.

A través de su cuenta de X, Lemoine compartió el fragmento televisivo y cuestionó la interpretación de Mirtha Legrand sobre el contexto económico. La legisladora libertaria sostuvo que el hecho de que los teatros funcionen con buena asistencia demuestra que muchas personas todavía cuentan con dinero disponible para actividades recreativas .

“La gente sale porque tiene un excedente después de cubrir sus necesidades básicas”, expresó la diputada, que además apuntó contra parte del ambiente artístico. En ese sentido, consideró que algunos actores mantienen un discurso crítico hacia el Gobierno por afinidad política o intereses sectoriales.

La dirigente oficialista también deslizó que Legrand intentó solidarizarse con figuras del espectáculo que cuestionan las políticas económicas de la administración de Milei. Sus declaraciones generaron nuevas reacciones en redes sociales y reavivaron el debate entre seguidores y detractores del oficialismo.

Nuevos cuestionamientos contra Victoria Villarruel

En paralelo, Lemoine volvió a referirse a la interna dentro de La Libertad Avanza y lanzó críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. La diputada cuestionó los encuentros que la titular del Senado mantuvo con dirigentes y gobernadores vinculados al peronismo durante distintas visitas institucionales.

Posteo de Lilia Lemoine Posteo de Lilia Lemoine. redes

Entre otras referencias, mencionó las reuniones de Villarruel con el senador formoseño José Mayans y el gobernador Gildo Insfrán, además de recordar contactos con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Para Lemoine, esas imágenes generaron malestar dentro de sectores del oficialismo.

La legisladora también vinculó políticamente a varios dirigentes del peronismo con antiguos espacios internos ligados al movimiento justicialista. Sus mensajes profundizaron las diferencias públicas dentro del espacio libertario, en medio de una relación cada vez más tensa entre Milei y Villarruel.