17 de febrero de 2026 - 07:49

Nuevo pozo en un puente volvió a mostrar el lamentable estado de la ruta 7 en Alta Montaña

Durante la madrugada, Vialidad Nacional hizo un bacheo rápido para asegurar el tránsito de los vehículos entre Argentina y Chile.

Pozo en el puente que pasa sobre el arroyo Los Puquios, en la ruta 7

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El puente de la ruta nacional 7 que pasa por encima del arroyo Los Puquios, en Alta Montaña, sufrió una rotura en su estructura, que dejó nuevamente en evidencia el pésimo y vergonzoso estado del corredor bioceánico.

Según informó Gendarmería Nacional, se advirtió el lunes por la noche el deterioro del puente, ubicado en el kilómetro 1.216, poniendo en riesgo a quienes transitaban por la zona.

Entonces, las autoridades definieron suspender el tránsito e implementar un bypass preventivo durante la madrugada del martes.

Finalmente, desde Gendarmería indicaron que Vialidad Nacional hizo un bacheo para que el puente quedara transitable para todo tipo de vehículos, por ahora, sin inconvenientes.

El daño registrado en el puente sobre Los Puquios se suma a los pozos que los conductores denunciaron en el último tiempo en el tramo de la ruta 7 que va desde Potrerillos hasta la villa de Uspallata. O los que están cercanos al ingreso a la aduana de Horcones y en Las Cuevas, sin solución alguna.

Ruta 7: en la foto, se puede ver el pésimo estado de la calzada entre Punta de Vacas y Las Cuevas

Ruta 7: en la foto, se puede ver el pésimo estado de la calzada entre Punta de Vacas y Las Cuevas

En los últimos avances del plan de concesiones a privados con cobro de peaje, el Gobierno nacional llamó a licitación la Etapa II de las obras en varios tramos de la ruta nacional 7, pero excluyendo a Mendoza, es decir, desde el Arco de Desaguadero hasta el límite con Chile.

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, descolocó a los mendocinos, por lo que el Gobierno provincial informó que esto no fue una sorpresa.

"No está en esta partida, pero sale en la próxima, sabíamos que era así", aseguró el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, tal como publicó Los Andes.

En el Poder Ejecutivo no tienen precisiones todavía sobre cuándo se llamará a licitación para el tramo Cuyo, pero este miércoles confirmaron que esa medida se debería concretar este mes, siguiendo lo anticipado por el ministro del Interior, Diego Santilli.

