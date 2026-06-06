6 de junio de 2026 - 09:50

Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas

Ocurrió en la zona Agua de las Avispas. El conductor resultó ileso.

Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas.

Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas.

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Volcó un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona.

Volcó un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y trabajan bomberos en la zona.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.

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Según el reporte policial, el chofer advirtió que se había iniciado un foco ígneo en el semirremolque y logró desacoplar el remolque del tractor para evitar que las llamas se propagaran sobre el rodado.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en el acoplado del vehículo y en el lugar trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo quienes extinguieron el fuego.

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Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona. El conductor resultó ileso y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ahora, las autoridades investigan el las causas que provocaron las llamas.

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