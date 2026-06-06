Se incendió un camión cargado con gaseosas en Ruta 7 y bomberos extinguieron las llamas.

Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.
Ocurrió en la zona Agua de las Avispas. El conductor resultó ileso.
Un camión cargado con gaseosas se incendió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1079, en el sector conocido como Agua de Las Avispas.
Según el reporte policial, el chofer advirtió que se había iniciado un foco ígneo en el semirremolque y logró desacoplar el remolque del tractor para evitar que las llamas se propagaran sobre el rodado.
Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en el acoplado del vehículo y en el lugar trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central junto a Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo quienes extinguieron el fuego.
Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona. El conductor resultó ileso y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ahora, las autoridades investigan el las causas que provocaron las llamas.