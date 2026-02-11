Inminente licitación del Gobierno Nacional: qué pasará con la Ruta 7 y el cobro de peaje

El Gobierno nacional acaba de anunciar avances en el plan de concesiones de rutas nacionales para que se hagan arreglos a cambio del cobro de peaje . Sin embargo, la noticia sembró interrogantes sobre el destino de las obras en la Ruta 7 , en el tramo que va desde el Arco de Desaguadero hasta el paso internacional a Chile.

Quien se hizo cargo del anuncio oficial fue el propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo . El funcionario de Javier Milei informó en sus redes sociales los llamados a licitación para tramos de las rutas que cruzan "las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis ", por un total de 2.500 kilómetros , sin mencionar a Mendoza .

Esto ocurrió a pesar de que el ministro del Interior Diego Santilli había prometido en su visita a Mendoza del 15 de enero pasado que la Nación va a " retomar " la obra desde el Aeropuerto a Lavalle (doble vía de la ruta 40 a San Juan) y principalmente que “ en febrero se hará la licitación de la Ruta 7 , que es otro de los reclamos que el gobernador (Alfredo Cornejo) viene planteando”.

Volviendo al anuncio de Caputo, su posteo de este miércoles dice los siguiente: "Mañana (por el jueves) estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones".

Y agrega: "La licitación estará dividida en cuatro tramos: el Mediterráneo, de 672 km , que conecta el centro productivo del país, mejorando la logística y la competitividad regional; el Puntano, de 720 km , un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 km , que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales; y el Portuario Norte, de 528 km , que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país".

Esta comunicación excluyó al denominado “Tramo Cuyo” de la Red Vial Nacional, que incluye los casi 330 kilómetros de la Ruta 7 que van desde Desaguadero hasta el paso Cristo Redentor en alta montaña.

Vialidad nacional ya realizó la audiencia pública licitación en particular: anunció en junio del año pasado un conjunto de obras básicas para mejorar el tránsito a cambio del cobro de peaje.

Caputo confirmó los peajes en la Ruta 7

El ministro de Economía detalló que la licitación abarcará las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008; y explicó que esta medida corresponde a "un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial".

"Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", agregó el ministro de Economía en su mensaje.

Todo esto confirma el modelo de cobro de peajes a cambio de obras y el fin de la inversión pública en rutas. Un modelo diferente al mendocino, donde las intervenciones en rutas, incluso nacionales, van a correr inicialmente por cuenta del Estado provincial, por medio de los recursos del Fondo de Resarcimiento. Luego, sin fecha precisa aún, se establecerá el sistema de peajes para su mantenimiento.

Los arreglos en la Ruta 7 y dónde pondrán los peajes

Lo cierto es que el anuncio de Caputo descolocó a algunos porque no incluyó a la Ruta 7 en el tramo de Mendoza. Pero desde el Gobierno provincial se informó que esto no fue una sorpresa. "No está en esta partida, pero sale en la próxima, sabíamos que era así", aseguró el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema.

En el Poder Ejecutivo no tienen precisiones todavía sobre cuándo se llamará a licitación para el tramo Cuyo, pero este miércoles confirmaron que esa medida se debería concretar este mes, como anticipó Santilli.

El modelo de "inversión privada y recupero por peaje" es un hecho también para el tramo mendocino de la Ruta 7, aunque por ahora no hay novedades sobre la instalación de los peajes, un tema que por lo menos a un intendente incomoda: Raúl Rufeil, de San Martín.

El jefe comunal del Este, quien pertenece al radicalismo, advirtió semanas atrás que las personas que viajan entre Capital y su departamento podrían quedar sometidas a pagar en el futuro un "doble peaje" si es que se establece un cobro nacional en la Ruta 7 y otro por parte de la Provincia en el trayecto que va desde la Variante Palmira hasta el nudo vial de la Costanera. Hay que recordar que este tramo pasó a llamarse Ruta Provincial 22, porque la Nación lo transfirió al Estado provincial.

Pero una novedad en este tema es que la ubicación de los peajes no forma parte del plan oficial sino de las propuestas privadas. "Va a ser producto de las presentaciones de los oferentes", afirmó en este sentido el ministro Mema.