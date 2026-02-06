Cornejo adjudicó la primera obra en una ruta nacional: quiénes ganaron la licitación

A través del decreto 219 , el Gobierno provincial adjudicó la obra de refuncionalización de la Ruta 143 en el tramo San Carlos- San Rafael .

La inversión total de la Provincia en esta ruta nacional, que es la primera que se adjudica en esta modalidad, será de 62.868 millones de pesos .

En total se van a intervenir 107 kilómetros de una ruta nacional que tiene casi 58 años de antigüedad y sirve de conexión entre los departamentos de San Rafael y San Carlos . Hace nada menos que cuatro décadas que esa ruta no tiene una mejora importante.

Hubo tres ganadores . La UTE Black Shadow SA-Constructora Horizonte se quedó con la Sección 1, entre calle Rawson y la rotonda El Cristo (San Rafael), por un total de 8.300 millones de pesos .

En tanto, José Cartellone Construcciones Civiles SA , se quedó con la Sección 2, entre rotonda El Cristo y la progresiva 582,00 (San Rafael). Ese tramo tiene un presupuesto de 22.285 millones de pesos .

Finalmente, la Sección 3, entre la progresiva 582,00 y Pareditas (San Carlos), quedó para la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), con su oferta básica corregida de 21.818 millones de pesos.

Los plazos de ejecución fijados son los siguientes:

-Sección 1: 540 días corridos.

-Sección 2: 365 días corridos.

-Sección 3: 365 días corridos.

La adjudicación es parte de un proceso de intervenciones en rutas nacionales que se acordó en mayo del año pasado entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional. El financiamiento surge del Fondo de Resarcimiento por 1023 millones de dólares.

En este sentido, las obras para el Acceso Sur (Ruta 40) y el Acceso Este (tramo de la Ruta 7 que pasó a jurisdicción provincial) ya fueron licitadas pero todavía no están adjudicadas, más allá de que el 9 de febrero comenzarán los desvíos y obras preliminares.