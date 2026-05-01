Un ministro de Cornejo, un intendente, legisladores y jueces: la lista de faltazos de la asamblea legislativa

La Asamblea Legislativa que encabezó el gobernador Alfredo Cornejo tuvo ausentes que llamaron la atención : un ministro de su gabinete, un intendente, dos legisladores nacionales y varios jueces de la Suprema Corte de Justicia.

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Los legisladores nacionales que se ausentaron fueron el diputado libertario Luis Petri y la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

El primero, según señalaron sus allegados, faltó porque tenía agenda en el Sur provincial . Aseguran que se reunió con cámaras empresarias de San Rafael ayer y que hoy tenía pautado otro encuentro con empresas de Malargüe .

El diputado nacional Luis Petri (La Libertad Avanza) fue uno de los ausentes esta mañana.

Desde el entorno de Sagasti, por su lado, aclararon que debió “atender un asunto personal en Buenos Aires ” y que luego no consiguió vuelos para llegar a Mendoza esta mañana.

Anabel Fernández Sagasti La senadora del peronismo Anabel Fernández Sagasti, en la asamblea legislativa del año 2025 Ramiro Gómez / Los Andes

El único intendente que no fue

Pero los legisladores no fueron los únicos ausentes: de los 18 intendentes, asistieron 17, y el que faltó fue justamente el más enfrentado con Cornejo, Omar Félix, jefe comunal de San Rafael.

Su hermano, el diputado nacional Emir Félix, descartó que se haya tratado de un mensaje político en medio del conflicto judicial por la autonomía municipal.

Aunque reconoció que desconocía el motivo de su inasistencia: “Yo venía de Buenos Aires y pensaba encontrarme con él. La verdad, no sé por qué no llegó, pero no tiene que ver con lo político. San Rafael está muy bien representado”, dijo.

Cornejo-Félix-gobierno-san rafael El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, rivales políticos Prensa Gobierno de Mendoza

El ministro que faltó

A estos ausentes del arco político se le agrega el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El funcionario se encuentra de licencia, por lo que no estuvo presente en la Casa de las Leyes. Retomará sus funciones la semana próxima, indicaron desde el Poder Ejecutivo.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, se encargó de afrontar la conferencia de prensa del gabinete de Cornejo para ampliar la información de las obras financiadas con Fondos del Resarcimiento.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 12.51.05 Los miembros del gabinete de Alfredo Cornejo en conferencia de prensa. Marité Badui se sentó a la derecha de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en reemplazo de Natalio Mema. Ramiro Gómez / Los Andes

La Suprema Corte también tuvo ausentes

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza también registró ausencias notorias esta mañana. El presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, asistió solo junto a las juezas María Teresa Day y Norma Llatser.

Se trata justamente de las dos magistradas más cercanas al juez, mientras que los magistrados José Valerio, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez —recientemente nombrado presidente del Consejo de la Magistratura— no asistieron.