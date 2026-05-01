Petróleo: Cornejo anunció que enviará a Legislatura un proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos

En su análisis de las herramientas que el Gobierno ha implementado y que planea desarrollar para impulsar la economía mendocina, en el discurso de apertura de sesiones, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que, para impulsar la producción de petróleo en la provincia : “Enviaremos en los próximos días a la Legislatura un proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos ”.

No para: el barril de petróleo alcanzó su precio más alto desde el 2022

Detalló que apuntan a “mejorar el marco legal de Mendoza, darle más previsibilidad a quienes invierten, más herramientas al Estado y más capacidad a la provincia para impulsar producción, empleo y desarrollo, elevando al mismo tiempo los estándares de seguridad, fiscalización y protección ambiental”. Sumó que van a sostener el esquema de licitación continua para la producción convencional.

Luego de terminado el discurso, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó que ley nacional de hidrocarburos, 17.319, fue actualizada por la Ley Bases. Y que, además se ha producido una modernización de la industria y ha cambiado el contexto, "tanto en cuanto a recursos como en cuanto a la política macroeconómica nacional, que hacen necesario que también la provincia actualice su legislación para poder atraer más inversiones".

Entre otras cosas, planteó, a modo de ejemplo, la necesidad de incentivar 3.000 pozos convencionales que están inactivos en la provincia y podrían ser un factor de crecimiento económico.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, brindó detalles sobre los anuncios del gobernador Alfredo Cornejo vinculados con la minería y el petróleo

Caída de la producción y las inversiones

El Gobierno provincial viene desarrollando diversas acciones para intentar revertir el panorama de declino productivo vinculado a la antigüedad de las perforaciones convencionales, que en algunos casos supera los 60 años. Pero también el hecho de que Vaca Muerta en Neuquén ha sido un imán para las inversiones y provocó que las grandes empresas se retiraran de las áreas maduras.

Los datos de la Secretaría de Energía de Nación revelan que se produjo una caída del 78% en una década en las inversiones que las petroleras desarrollan en Mendoza. Se pasó de US$ 515 millones invertidos en la explotación en 2014 a US$ 112 millones en 2024.

Pero el descenso es más marcado en las inversiones en exploración petrolera, que resultan fundamentales para poder identificar nuevos recursos en este contexto de envejecimiento de las perforaciones existentes. La disminución en este caso alcanza el 94%: de US$ 107 millones en 2014 a apenas US$ 7 millones en 2024.

Esto, inevitablemente se traduce en un declino en la producción. También de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Energía de Nación, en el primer bimestre de 2026 la extracción de crudo cayó 8% en comparación con el mismo periodo de 2025. En enero y febrero de este año se extrajeron 469.399 metros cúbicos, mientras que el año pasado, 653.159.

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Ley de hidrocarburos vigente

La legislación que rige la actividad hidrocarburífera en Mendoza combina leyes nacionales y provinciales, pero el marco fundamental a nivel local es la Ley Provincial 7.526, sancionada en mayo de 2006. La normativa se complementa con la Ley Nacional 17.319 y sus reformas, que establecen el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales tras la reforma constitucional de 1994.

Entre las principales objeciones que se le han realizado desde las cámaras empresarias se encuentra la menor competitividad frente a Neuquén, como la excesiva burocracia y los plazos de aprobación. El Ejecutivo provincial implementó un sistema de licitación continua que busca, precisamente, agilizar los procesos.

También se plantea la necesidad de que se implementen incentivos para el petróleo no convencional, como disminución en las regalías (algo que, en la práctica, también se viene realizando, pero atado a un incremento productivo).

Herramientas estratégicas

Otro anuncio de Cornejo que tiene como objetivo facilitar e impulsar las inversiones en el sector petrolero en Mendoza fue que están por lanzar una licitación para consolidar una Base de Datos Geológica, que reunirá la información histórica de la provincia y la transformará en una herramienta estratégica.

“Esto nos permitirá seguir trabajando con precisión, y al mismo tiempo poner a disposición de los inversores información confiable y ordenada, que reduzca incertidumbre, acorte tiempos de evaluación y facilite el desarrollo de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería”, detalló.