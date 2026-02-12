12 de febrero de 2026 - 11:49

Cuántas empresas presentaron ofertas en la licitación de áreas hidrocarburíferas en Mendoza

El proceso licitatorio que abarca 17 áreas en las cuencas Cuyana y Neuquina. El Gobierno provincial destacó el interés empresario.

Se abrieron los sobres de la licitación de 17 áreas de exploración y explotación petrolera en Mendoza
Se abrieron los sobres de la licitación de 17 áreas de exploración y explotación petrolera en Mendoza

La actividad fue encabezada por la ministra Jimena Latorre, acompañada por autoridades del área energética y minera que integran la Comisión de Adjudicación.

En ese sentido, remarcó que el interés despertado por la licitación adquiere un valor adicional en el contexto actual. Según indicó, la participación empresaria refleja tanto el potencial de las áreas ofrecidas como la consistencia de las políticas energéticas orientadas a brindar previsibilidad, reglas claras y condiciones reales para la inversión.

Durante el procedimiento se dejó constancia en acta de toda la documentación recibida, los soportes digitales presentados y la cantidad de sobres B entregados. Estos quedaron resguardados en una urna sellada bajo custodia de la Escribanía General de Gobierno, hasta que se defina su apertura.

Desde el área de Hidrocarburos destacaron que en las semanas previas se vendieron nueve pliegos, adquiridos por ocho empresas, lo que confirma el interés por la convocatoria, aun en un escenario desafiante para la industria a nivel nacional e internacional.

Un esquema de licitación continuo y consolidado

El llamado forma parte de un esquema moderno y trazable de licitación continua, diseñado para acompañar el ritmo del sector con mayor eficiencia administrativa, agilidad en la gestión y reducción de instancias burocráticas.

La convocatoria lanzada en 2025 se integró al proceso iniciado en 2024, cuando se adjudicaron cinco áreas —tres de exploración y dos de explotación— con compromisos de inversión para los años siguientes. En conjunto, ambas instancias marcaron un cambio estructural en la política hidrocarburífera provincial, al consolidar dos licitaciones en años consecutivos luego de un período sin llamados desde 2019, generando un flujo sostenido de oportunidades bajo reglas claras y procedimientos ágiles.

Áreas incluidas en la licitación

  • Atuel Exploración Sur (Cuenca Neuquina)
  • Atuel Exploración Norte (Cuenca Neuquina)
  • Boleadero (Cuenca Neuquina)
  • Calmuco (Cuenca Neuquina)
  • Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina)
  • CN III Norte (Cuenca Neuquina)
  • Los Parlamentos (Cuenca Neuquina)
  • Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana)
  • Ranquil Norte (Cuenca Neuquina)
  • Río Atuel (Cuenca Neuquina)
  • Sierra Azul Sur (Cuenca Neuquina)
  • Zampal (Cuenca Cuyana)
  • Atamisqui (Cuenca Cuyana)
  • El Manzano (Cuenca Neuquina)
  • Loma Cortaderal – Cerro Doña Juana (Cuenca Neuquina)
  • Puesto Molina Norte (Cuenca Neuquina)
  • Puntilla del Huincan (Cuenca Neuquina)

Empresas que presentaron ofertas

Seis firmas acercaron documentación en esta etapa:

  • Venoil S.A.
  • Ingeniería Multipiping S.A.S.
  • Hattrick Energy S.A.S.
  • Geopetrol Drilling S.A.
  • Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
  • Petróleos Sudamericanos S.A.
