Plan Andes: pymes dicen que están frenadas y con problemas en la cadena de pagos

El 2025 fue un año de declino para el petróleo de Mendoza debido al impacto causado por el Plan Andes , la partida de YPF de 14 áreas petroleras condensadas en tres clúster productivos. En ese lapso ha habido achiques necesarios con el fin de incrementar la producción y la competitividad hacia adentro de las empresas ganadoras de dichas licitaciones. En el camino, la reestructuración ha sido fuerte y ha impactado tanto en firmas proveedoras como en trabajadores que sufrieron achiques y despidos.

En este marco, las pymes tuvieron que reconfigurar su funcionamiento a una actividad menor a la acostumbrada. Por este motivo, hubo achiques y nuevas maneras de trabajo que –sin embargo- todavía muestra coletazos en los niveles de actividad de las empresas del sector. En especial, en el clúster Norte en donde están concentradas la mayor parte de las firmas petroleras de Mendoza y en donde algunas compañías han denunciado una paralización de las actividades. A esto se suma una demora en la cadena de pagos que complica la situación financiera y el cumplimiento con trabajadores y compromisos asumidos.

Desde las pymes proveedoras de servicios han asegurado que las empresas todavía están en proceso de readaptación y subsistencia. Al tiempo que han admitido que YPF subsidiaba las áreas no convencionales con otros activos, en la actualidad denuncian que el freno de la actividad ha persistido con bajas expectativas de modificarse. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) detallaron que existe una fuerte incertidumbre debido a la paralización general del sector.

A esto se suman las dificultades que poseen no solo por la ampliación en las cadenas de pago sino por la dificultad para saber cuándo finalmente cobrarán. “En ocasiones aseguran que pagarán a 60 días, pero esto muchas veces son 45 o 75 y así se nos dificulta prever o cumplir con nuestros propios compromisos”, comentaron desde Asinmet. Agregaron que esto se traslada también a problemas con el sindicato por no poder cumplir con la fecha de pago y otros ítmes del convenio. La principal dificultad se da en el clúster Norte que, desde abril, es operado por Petróleos Sudamericanos.

En este marco, si bien desde las empresas admitieron que la compañía ha cumplido con el contrato asumido, esto no se ha reflejado en la actividad de las prestadoras de servicios. Por el contrario, muchas poseen problemas para pagar los sueldos según las estipulaciones sindicales y están complicadas financieramente por el freno y la incertidumbre con relación a los pagos. La preocupación aumenta frente a la ya anunciada parte dos del Plan Andes en la que YPF se terminará de desprender del resto de sus áreas convencionales. “Si se repite este esquema sin cambios habrá más dificultades”, anticiparon los privados.

Según información aportada en su momento por el Gobierno, en el clúster Norte Petróleos Sudamericanos había comprometido inversiones para 2025 por US$ 14 millones. En los primeros meses de su toma de posición, esta compañía ha buscado recuperar pozos con el foco en reactivar los que estaban inactivos. Además, se trazó la meta de obtener una rentabilidad de US$ 30 por barril. Este clúster está integrado por las áreas Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán. Para duplicar la producción, esta compañía implementó recuperación de cuarta generación, lo que implicó la digitalización de los campos para poder hacer más eficiente el proceso.

Qué dice la empresa

Desde Petróleos Sudamericanos expresaron que las demoras en los pagos se han dado en casos aislados y no se trata de una situación generalizada. Sin embargo, explicaron que la compañía se encuentra en una etapa de modernización integral en la que incorpora herramientas para que la relación con proveedores y contratistas sea más fluida. En este contexto, agregaron que en octubre comenzaron a realizar jornadas con sindicatos y cámaras empresarias con el fin de abordar temáticas y desafíos futuros de manera conjunta.

“Estamos en un momento de reestructuración general del sistema y también del compre mendocino para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad que requieren este tipo de áreas”, afirmaron desde la compañía. Sobre este punto explicaron que, por un lado, se buscará incrementar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la efectividad y, por el otro, que están en proceso de revisión de las compañías que se contratan.

Esto porque heredaron muchas firmas de YPF que serán analizadas con el fin de “darle la oportunidad a nuevas pymes”. En esta línea, desde PS también explicaron que se encuentran asignando obras con licitaciones nuevas de manera casi mensual con el fin de agilizar la actividad. Estas licitaciones buscan ser precisas con la trazabilidad de los procesos y las buenas prácticas, comentaron. De cara al año que acaba de comenzar y al próximo 2027 se generarán nuevas obras e inversiones que están previstas dentro del clúster Norte.