Cómo revisar si fue aprobada la postulación a los Vouchers Educativos y reclamar si fue rechazada

La inscripción 2026 al Programa de Asistencia Vouchers Educativos cerró el 30 de abril y ahora muchas de familias buscan confirmar si su solicitud fue aprobada. El beneficio está destinado a hogares con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal y apunta a garantizar la continuidad educativa.

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Además del cumplimiento de los requisitos socioeconómicos, el programa evalúa la regularidad escolar del estudiante y el estado del pago de las cuotas. También es compatible con otras prestaciones estatales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Las familias que se inscribieron al programa pueden consultar el estado de la solicitud ingresando a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario y contraseña de Mi Argentina . Allí se habilita el seguimiento del trámite y se informa si la postulación fue aprobada o rechazada.

El resultado de la inscripción al Voucher Educativo 2026 se consulta desde la plataforma oficial con usuario de Mi Argentina.

Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina.

Para acceder al beneficio, los adultos responsables debían cumplir con varios requisitos: ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal mínima de dos años, contar con DNI vigente y no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de ingreso familiar. A mayo de 2026, el límite fijado es de $2.541.000 .

Además, el estudiante debe asistir a una institución educativa incluida en el programa y mantener la condición de alumno regular. La regularidad escolar es validada mensualmente por cada escuela.

Otro punto para mantener el cobro del Voucher Educativo es estar al día con las cuotas escolares. Según lo establecido por el programa, si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda, aunque luego puede cobrarse de manera retroactiva. En cambio, si se acumulan tres cuotas sin pagar, la asistencia económica se cancela definitivamente.

Qué hacer si rechazaron mi solicitud del Voucher Educativo

En los casos en que la solicitud sea rechazada, el sistema informará el motivo dentro de la plataforma oficial. Si el rechazo responde a cuestiones académicas, las familias podrán iniciar un reclamo.

Para hacerlo, deberán ingresar nuevamente a la plataforma de Vouchers Educativos con su usuario de Mi Argentina y presentar la revisión del caso dentro de los 5 días corridos posteriores a la publicación del resultado.

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Quién cobra el Voucher Educativo y qué datos deben estar actualizados

El cobro del beneficio depende de la información registrada en ANSES sobre el grupo familiar. Si existe un único responsable parental, esa persona será quien cobre la asistencia económica. En los casos donde haya dos responsables, cobrará quien conviva con el estudiante. Si ambos conviven, el pago se asignará a la madre, salvo que solo uno tenga un medio de pago registrado.

El programa también contempla situaciones de tutela. En esos casos, el cobro queda a cargo de la persona responsable del estudiante.

Desde el sistema remarcan la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES. Cualquier inconsistencia en la información puede generar demoras en la acreditación o incluso el rechazo de la solicitud del Voucher Educativo.